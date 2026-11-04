درِ نجات کی دھن سرحد پار: جاوید علی نے بھی گائی
پاکستانی ڈرامہ سیریل درِ نجات نے آن لائن ہلچل مچا دی ہے۔ مقامی ناظرین کی محبت تو ہے ہی، مگر اس کی شہرت سرحدوں کے پار بھی پہنچ چکی ہے۔
ڈرامے کی کہانی، ڈائیلاگ اور اداکاری پر داد اور ریٹنگ مل رہی ہے، اور اس کے گانے نے تو الگ ہی چاہنے والے بنا لیے ہیں — بھارت میں بھی۔
انٹرنیٹ پر لوگ اس گانے کو اپنی اپنی آواز میں گا کر پیش کر رہے ہیں۔ اسی قطار میں بھارتی پلے بیک سنگر جاوید علی نے بھی یہی گانا گایا ہے، اور ان کی کلپ ہر طرف گردش کر رہی ہے۔ کلپ میں وہ پاکستانی سنگر نوید نشاد کی تعریف کرتے ہوئے دھن کو اپنی آواز میں آزما رہے ہیں۔
جاوید علی بھارتی پلے بیک سنگر ہیں، جن کی گلوکاری زیادہ تر ہندی میں ہے۔
ان کے چاہنے والوں کا جوش بھی دیکھنے والا ہے۔ کسی نے لکھا، It's truly commendable that you posted it on your official page. تو کوئی مکمل گانا مانگنے لگا: "Full song please."
ہماری تو رائے ہے کہ دھن نے سرحد کراس کی تو کسی ویزے کی ضرورت نہیں پڑی — آواز لگی اور لوگ جھومنے لگے۔ نوید نشاد کی تعریف الگ بات، مگر مداحوں کا اصل مطالبہ ابھی ادھورا ہے۔
آپ بتائیں — جاوید علی کا مکمل ورژن بھی اتنی ہی تیزی سے چلے گا؟