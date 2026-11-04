آرام کرتے وقت بھی گناہ کا احساس کیوں؟ جنریشن زیڈ اور ملینیلز برن آؤٹ کے ایک قدم پر
سارا دن کی بھاگ دوڑ، ڈیڈ لائنز اور ذہنی دباؤ کے بعد آخر کار وہ لمحہ آتا ہے جب آپ صوفے پر بیٹھتے ہیں۔ کوئی سیریز لگاتے ہیں، موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں، یا بس تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سکون لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس لمحے کا مزہ لینے کے بجائے دماغ اپنی دوڑ شروع کر دیتا ہے۔ وہ ای میلز جو آپ نے ابھی جواب نہیں دیں، وہ کام جو پیچھے رہ گئے، وہ اہداف جو ابھی پورے نہیں ہوئے، اور وہ سب کچھ جو آرام کرنے کے بجائے آپ "کر سکتے" تھے۔ جسم آرام کر رہا ہے، مگر دماغ چھٹی پر نہیں۔ اگر یہ کیفیت آپ کو جانی پہچانی لگتی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔
امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جنریشن زیڈ اور ملینیلز سے تعلق رکھنے والے تقریباً 70 فیصد لوگ آرام کرنے کی کوشش کے دوران بھی شدید ذہنی دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی مسئلہ صرف کام کی زیادتی تک محدود نہیں رہا — آرام کا وقت خود ہی پریشانی کا ذریعہ بن گیا ہے۔ یہ رجحان دن بدن عام ہو رہا ہے اور اس کی جڑ اس سوچ میں ہے جو ہم نے کامیابی، پیداواریت اور اپنے وقت کی قدر کے بارے میں بنا لی ہے۔
آرام کو وقت کا ضیاع کس نے بنایا
نئی نسلیں ایسی حقیقت میں پلی بڑھی ہیں جہاں مسلسل آگے بڑھنا تقریباً لازمی سمجھا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کامیابی کی کہانیوں، پیشہ ورانہ کارناموں، ذاتی اہداف اور ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو ہر وقت حرکت میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں آرام آہستہ آہستہ ایک فطری ضرورت سے زیادہ وقت کا ضیاع لگنے لگتا ہے۔
اس ذہنیت میں "ہسل کلچر" نے بڑا حصہ ڈالا ہے۔ یہ خیال کہ آپ کو ہر وقت پیداواری رہنا ہے، دوسروں سے زیادہ کام کرنا ہے، اور دن کا ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں لانا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے طرزِ زندگی بن چکا ہے۔ لیکن ذہنی صحت کے ماہرین واضح کرتے ہیں کہ مسلسل مصروفیت کا مطلب لازمی طور پر زیادہ کامیابی یا بہتر معیارِ زندگی نہیں ہوتا۔
دماغ کو آرام کیوں چاہیے
معاملہ اس کے بالکل اُلٹ ہے۔ آرام کوئی عیش نہیں، ایک بنیادی حیاتیاتی اور نفسیاتی ضرورت ہے۔ یہی وہ عمل ہے جس میں دماغ معلومات پر کارروائی کرتا ہے، اپنی توانائی دوبارہ حاصل کرتا ہے، اور تخلیقی صلاحیت، یادداشت اور توجہ کو مضبوط بناتا ہے۔ مناسب آرام کے بغیر کارکردگی گر جاتی ہے، ذہنی لچک کمزور پڑنے لگتی ہے، اور دباؤ ایسا جمع ہوتا ہے جو آگے جا کر نقصان دہ بن جاتا ہے۔
یہ کوئی اتفاق نہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں میں دنیا بھر میں برن آؤٹ اور جذباتی تھکن کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ احساس کہ آپ کو مسلسل "کارآمد"، پیداواری اور دستیاب رہنا ہے، ایک مستقل اندرونی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ اور یہی دباؤ آہستہ آہستہ ذہنی تھکن اور توازن کھو دینے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔
کام بھی، آرام بھی
ماہرینِ نفسیات بتاتے ہیں کہ اصل پیداواریت مسلسل کام کرنے سے نہیں، بلکہ عمل اور بحالی کے درمیان توازن سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو آرام کرنے دینا، بور ہونے دینا، سب سے کٹ جانا، یا کچھ دیر کے لیے بالکل کچھ نہ کرنا سستی کی علامت نہیں ہے۔ یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت میں سرمایہ کاری ہے۔
تو اگلی بار جب آپ صوفے پر بیٹھیں اور دماغ پھر وہی "یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے" والی فہرست کھولنے لگے، تو خود سے ایک سوال ضرور پوچھیں: آخر آرام کرنا کب سے گناہ بن گیا؟