سلمان خان جینز میں، روینا ٹنڈن ہرے شرارے میں: تورانی کے دیوالی میلے کی رونق
دیوالی کے موقع پر رمیش تورانی کی تقریب میں بالی ووڈ کا پورا جمگھٹا جمع ہوا۔ سلمان خان نے روایتی لباس کو چھوڑا اور کالے رنگ کی کیشوئل شرٹ کے ساتھ نیلی بوٹ کٹ جینز پہن کر پہنچے۔ وہ بگ باس 20 کی شوٹنگ کے مصروف شیڈول کے دوران تقریب میں شریک ہوئے۔
بوبی دیول سفید اور کریمی رنگ کے کرتے میں توجہ کا مرکز بنے۔ انیمل کے بعد ان کے کیریئر میں جو دوبارہ عروج آیا ہے، اسی رواں دور میں وہ کیمرے کے سامنے اپنے مخصوص مطمئن انداز میں رکے اور پھر اندر تورانی صاحب کے پاس چلے گئے۔
شلپا شیٹی شوہر راج کنڈرا کے ساتھ تقریب میں پورا تہوار والا گلیمر لے کر آئیں۔ دونوں نے فوٹوگرافروں کے سامنے کھل کر پوز دیا۔
روینا ٹنڈن نے کڑھائی والے ہرے رنگ کے شرارے میں تقریب کو روشن کر دیا۔
ادیتی گہرے گلابی رنگ کے لہنگے میں آئیں، اور وہی شاہی انداز ساتھ لائیں جو انہیں سنجے لیلا بھنسالی کی ہیرا منڈی میں ملا تھا۔
کامیڈی سے وقفہ لے کر راجپال سفید شرٹ اور ٹراؤزر کے سادہ مگر صاف ستھرے جوڑے میں نظر آئے۔
کھشی کپور نے آئینے کے کام والا منفرد جوڑا پہن کر اپنا تجرباتی انداز دکھایا۔
فلم سازی کے کام اور اگلے کئی زبانوں والے منصوبوں کی تیاری کے بعد جینیا نے روایتی لباس سے ہٹ کر نرالا انداز اپنایا، جس نے ان کی چنچل شخصیت کو نمایاں کیا۔
مروال نے باریک آئینے کے کام والی ساڑھی میں چراغاں کیا۔ ہندی اور تیلگو سنیما کی نمایاں شخصیات میں شمار ہونے والی مروال مصروف فلمی شیڈول کے ساتھ ساتھ تقریب میں بھی شریک رہیں۔
ایوشمان کھرانہ مخمل کے کرتے میں اہلیہ، فلم ساز اور مصنفہ طاہرہ کشیپ کے ساتھ پہنچے۔ دونوں نے جدید اور روایتی کا ملا جلا انداز پیش کیا۔
سانیہ ملہوترا نے کریمی رنگ کا انارکلی سوٹ پہنا جس پر الگ رنگ کی کڑھائی والا اوپری حصہ تھا، ساتھ ایک نفیس جوڑا اور اسی سے ملتا پوٹلی بیگ۔ وہ حال ہی میں سنی سنسکاری کی تلسی کماری میں نظر آئیں۔
ہدایت کار کبیر خان اور منی ماتھر اکٹھے پہنچے۔ کبیر نے ریشمی کرتے کے ساتھ مرون رنگ کی واسکٹ پہنی، جبکہ منی نے دو رنگوں والی چمکدار ساڑھی اوڑھی۔
سدھانت چترویدی نے تہہ دار انداز اور ڈھیلے ٹراؤزر والا مکمل کالا جوڑا چنا۔ وہ حال ہی میں دو دیوانے شہر میں میں دکھائی دیے۔
بھومی پاڈنیکر کڑھائی والی ہاتھی دانت رنگ کی ساڑھی میں آئیں، جس کے ساتھ بغیر آستین کا مضبوط بلاؤز، چاندی رنگ کا چھوٹا بیگ اور نمایاں بالیاں شامل تھیں۔ انہیں حال ہی میں ڈلڈل پر داد ملی۔