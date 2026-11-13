«یو ہیو گاٹ میل» کا نیا ورژن: وارنر برادرز پرانی رومانٹک کامیڈی دوبارہ بنا رہی ہے
وارنر برادرز پکچرز 1998 کی مقبول رومانٹک کامیڈی «یو ہیو گاٹ میل» کا نیا ورژن تیار کر رہی ہے۔ فلم کی ہدایت جیسن اورلے کریں گے، اور موجودہ ڈرافٹ بھی وہی لکھ رہے ہیں، جو ڈیبوراہ کپلان اور ہیری ایلفونٹ کے اسکرین پلے پر مبنی ہے۔ کہانی کی تفصیلات ابھی خفیہ رکھی گئی ہیں، اور ریلیز کی تاریخ کا بھی کوئی اعلان نہیں ہوا۔
پرانی فلم میں کیا تھا
اصل فلم نارا افرون نے لکھی اور ڈائریکٹ کی تھی اور دسمبر 1998 میں سنیما گھروں میں آئی۔ اس میں ٹام ہینکس نے جو فاکس کا کردار ادا کیا، جو ایک بڑی کتابوں کی دکان کا ایگزیکٹو ہے، اور میگ ریان نے کیتھلین کیلی کا، جو ایک چھوٹی، آزاد بچوں کی کتابوں کی دکان کی مالک ہے۔ کاروبار میں دونوں سخت حریف ہیں، مگر گمنام ای میلز کے ذریعے ان کے درمیان محبت پروان چڑھتی ہے، اور دونوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سکرین کے دوسری طرف کون بیٹھا ہے۔
فلم میں پارکر پوسی، گریگ کِنئیر، ڈیو شیپیل اور جین سٹیپلٹن بھی تھے۔ یہ ٹام ہینکس اور میگ ریان کی تیسری مشترکہ فلم تھی، «جو ورسس دی والکینو» اور «سلیپلیس اِن سیئٹل» کے بعد۔ فلم نے دنیا بھر میں 250 ملین ڈالر سے زیادہ کمائے اور انٹرنیٹ کے ابتدائی دنوں کے ایک خاصے یادگار لمحے کو قید کر لیا۔
کتابوں کی دکانیں اور شہر کا وہ مزاج
یہ فلم مکلوش لاسلو کے ڈرامے «پارفومری» پر مبنی تھی، اور اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جب بڑی کتابوں کی چینز قبضہ کرنے لگتی ہیں تو آزاد کتابوں کی دکانوں کا کیا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی نیو یارک کے خزاں اور چھٹیوں کے وہ آرام دہ لمحات بھی دیے، جو دہائیوں بعد بھی لوگوں کو یاد رہتے ہیں۔
فلم کی مشترکہ مصنفہ ڈیلیا افرون، جن کی مرحومہ بہن نورا افرون کے ساتھ انہوں نے یہ فلم لکھی تھی، نے اکتوبر 2024 میں کہا تھا: "اس فلم کے لیے لوگوں کی محبت میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے کیونکہ نورا اور مجھے کتابیں بہت پسند ہیں۔" انہوں نے بتایا کہ اسی کتابوں کی محبت کی وجہ سے میگ ریان کا کردار بچوں کی کتابوں کی دکان کا مالک بنایا گیا۔
نئے ڈائریکٹر کا ریکارڈ
جیسن اورلے رومانٹک کامیڈی کے میدان میں نئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایمازون کی روم کام «آئی وانٹ یو بیک» ڈائریکٹ کر چکے ہیں، جس میں چارلی ڈے، جینی سلیٹ اور جینا روڈریگز تھے۔ ان کی پہلی فلم «بگ ٹائم ایڈولیسنس» 2019 کے سنڈینس فلم فیسٹیول میں پیش ہوئی تھی، جس میں پیٹ ڈیوڈسن تھے۔ انہوں نے ابھی اپنی تیسری فلم «کلوز پرسنل فرینڈز» کی پوسٹ پروڈکشن مکمل کی ہے، جو ایمازون کی کامیڈی ہے اور جس میں بری لارسن، جیک کوئڈ، للی کولنز اور ہنری گولڈنگ ہیں۔
پرانی فلم کی سب سے پیاری بات یہی تھی کہ وہاں محبت خطوں کی نہیں، ای میلز کی تھی، اور دونوں کو ایک دوسرے کا اندازہ صرف لفظوں سے ہوتا تھا۔ نئے ورژن میں اگر یہی سادگی بچا لی گئی تو بات بنے گی۔ ہماری تو صرف ایک گزارش ہے: بھائی صاحب، فلم کب آئے گی، ذرا اس ای میل کا جواب تو دیں۔