سنوپ ڈاگ کی کرسمس اسپیشل 2 دسمبر کو این بی سی پر آ رہی ہے
امریکی ریپر سنوپ ڈاگ کی نئی کرسمس اسپیشل این بی سی پر 2 دسمبر کو امریکی وقت کے مطابق رات 10 بجے نشر ہوگی، اور اگلے دن Peacock پر اسٹریم کی جا سکے گی۔ اسپیشل کا نام ہی Christmas with Snoop ہے، سو سمجھنے میں کوئی کنفیوژن نہیں۔
یہ اسپیشل این بی سی کی Christmas in Rockefeller Center کے فوراً بعد آئے گی، جس میں Rockefeller Center کے مشہور درخت کی رونمائی بھی شامل ہے۔ یعنی پہلے درخت، پھر سنوپ۔
اسپیشل میں کیا ہو گا
اسپیشل میں سنوپ ایک ہوٹل سویٹ میں سب سے آرام دہ پارٹی کرتے نظر آئیں گے، اور پورے پروگرام میں ان کے مشہور دوست اور گھر والے اس میں شامل ہوتے رہیں گے۔
سنوپ اور کرسمس کی کہانی
سنوپ ڈاگ کو چھٹیوں کا بخار کہہ لیں۔ Elf on a Shelf کا کھلونا تو آپ نے سنا ہو گا، سنوپ کا اپنا ورژن بھی ہے جس کا نام Snoop on a Stoop ہے۔ چھٹیوں کی روایات کے بارے میں وہ کھل کر بات کرتے رہے ہیں۔
2016 میں Martha & Snoop's Potluck Dinner Party کے ایک ایپی سوڈ میں انہوں نے بچپن کی ایک میٹھی یاد شیئر کی۔ ان کے مطابق محلے میں روایت یہ تھی کہ 24 دسمبر سے 25 دسمبر میں داخل ہوتے وقت 11:59 پر بچے درخت کے نیچے بیٹھ کر آخری ٹک کا انتظار کرتے تھے۔ وہ اپنی والدہ سے پوچھتے کہ امی، آدھی رات ہو گئی، تحفے کھول لیں؟ اور وہ کہتیں کہ 12:01 پر کھول سکتے ہو۔ پھر بچے 12:01 تک گنتی کرتے۔ سنوپ کے بقول جب آدھی رات ہوتی ہے تو کرسمس ہو جاتی ہے۔
ان کے میوزک میں بھی کرسمس موجود ہے۔ دسمبر 2008 میں ان کا البم Christmas in tha Dogg House ریلیز ہوا، اور 1996 میں انہوں نے Santa Claus Goes Straight to the Ghetto ریکارڈ کیا، جو Death Row Records کے ہالیڈے البم Christmas on Death Row کے لیے تھا۔ Pitch Perfect 2 میں ان کی موجودگی اور Winter Wonderland کا کور بھی کوئی بھولنے والی چیز نہیں۔
تو 2 دسمبر کی تاریخ نوٹ کر لیں۔