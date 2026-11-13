رنبیر سے راحت کے روزانہ دو سوال، اور ایک آرتی کا قصہ
رنبیر کپور کا اپنی بیٹی راحت کے ساتھ ایک خاص بیڈ ٹائم روٹین ہے۔ ان کی والدہ، اداکارہ نیتو کپور نے بتایا کہ رنبیر ہر رات راحت سے دو سوال پوچھتے ہیں: دن میں کس چیز نے اسے خوش کیا، اور کس چیز نے دکھ دیا۔
نیتو کپور نے یہ بات ایک انٹرویو میں بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس انداز کی خاص طور پر تعریف کرتی ہیں، کیونکہ اس سے بچی کو اپنے جذبات کھل کر بتانے کا موقع ملتا ہے۔
ایک تھالی، ایک فیس ٹائم کال
نیتو کپور نے ایک واقعہ بھی سنایا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رنبیر بیٹی کی بات کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ایک بار وہ آرتی کر رہی تھیں کہ دعا کی تھالی غلطی سے راحت کے سر سے جا لگی۔ اسی رات جب رنبیر نے پوچھا کہ کس بات نے دکھ دیا، تو راحت نے بتایا کہ نانی نے اس کے سر پر مارا۔ رنبیر نے فوراً والدہ کو فیس ٹائم کیا۔ نیتو نے سمجھایا کہ وہ مذہبی رسم ادا کر رہی تھیں اور راحت ان کے قریب کھڑی تھی، جس سے تھالی نادانستہ لگی۔
راحت کی ایک اور عادت بھی سامنے آئی: جب بھی رنبیر کام سے گھر لوٹتے ہیں، وہ 'جے شری رام' کہہ کر ان کا استقبال کرتی ہے۔
نیتو کپور کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے کی کوشش کی، تاکہ وہ اپنے تجربات اور جذبات کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں۔ ان کے خیال میں رنبیر کا راحت کے ساتھ بھی ایسا ہی رشتہ بن گیا ہے۔
اس سے پہلے نیتو کپور نے رنبیر اور ان کی اہلیہ، اداکارہ عالیہ بھٹ کے اندازِ پرورش کی تعریف کی تھی۔ انہوں نے عالیہ کو ایک شاندار ماں قرار دیا جو ڈسپلن رکھتی ہیں، جبکہ رنبیر کا رشتہ بیٹی کے ساتھ زیادہ دوستانہ اور شرارتی ہے۔ رنبیر اور عالیہ نے نومبر 2022 میں راحت کا استقبال کیا اور اگلے سال انہیں عوام سے متعارف کرایا۔
اب بات سادہ ہے: گھر میں بچہ جو کہہ رہا ہو، وہ سننا پڑتا ہے، چاہے معاملہ نانی اور آرتی کی تھالی تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ اور آپ کے گھر میں بچوں کی شکایات سننے کا محکمہ کون چلاتا ہے؟