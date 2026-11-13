ٹی وی کی موٹی تنخواہیں: زینڈایا، نکولس کیج اور سیلینا گومز بھی فہرست میں
ٹی وی ڈراموں کے سنہری دور کا خاتمہ ہو چکا ہے، مگر اس دور کی موٹی تنخواہیں کہیں نہیں گئیں۔ جمعرات 12 نومبر 2026 کو سامنے آنے والی رپورٹ کے مطابق چھوٹی سکرین کے بڑے ستارے اب بھی اپنی موٹی کمائی پر قائم ہیں۔
کہانی کی جڑ اسٹریمنگ میں ہے۔ اسٹریمنگ کے انقلاب نے بڑے ناموں کو ٹاپ سیریز میں لانے کا کھیل بدل دیا، اور بڑے ستارے آج بھی بھاری معاوضے حاصل کر رہے ہیں۔
سکے کا دوسرا رخ بھی ہے۔ نئی سیریز بننے کی رفتار سست پڑ گئی ہے اور پروڈکشن میں کمی سے پوری مارکیٹ تنگ ہو گئی ہے۔
جن بڑے ناموں کا ذکر سامنے آیا ہے، ان میں زینڈایا، نکولس کیج اور سیلینا گومز شامل ہیں۔
معاوضہ موٹا ہو یا عام، اصل مزہ تو سکرین پر آتا ہے۔ آپ کی رائے: آج کے ڈراموں میں وہ پرانی چمک ہے، یا اعلان زیادہ اور مزہ کم؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔