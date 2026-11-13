نیٹ فلکس کا نیا شو: گمنام گلوکار بمقابلہ گھر گھر کے نام
نیٹ فلکس نے بدھ کو بتایا کہ وہ اگلے سال مقابلہ جاتی شو "Vocal Class Wars" لانچ کرے گا۔ یہ شو اس کی ہٹ سیریز "Culinary Class Wars" کے فارمیٹ پر بنایا جائے گا۔
کھانا پکانے والے مقابلے کی طرز پر اس شو میں گمنام گلوکاروں کو ایسے موسیقاروں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا جو پہلے سے گھر گھر کے نام بن چکے ہیں۔
شو کی ہدایت کاری Kim Hak-min اور Park Sung-hwan کے پاس ہے۔ Kim Hak-min "Culinary Class Wars" کے پروڈیوسر رہے ہیں، جبکہ Park Sung-hwan نے "Just Makeup" بنایا۔ دونوں اس سے پہلے میوزک آڈیشن شو "Sing Again" پر اکٹھے کام کر چکے ہیں۔
"Culinary Class Wars" نیٹ فلکس کے کامیاب کورین اوریجنل شوز میں شمار ہوتا ہے اور اس کا تیسرا سیزن بن رہا ہے۔ اس کے پہلے سیزن نے نیٹ فلکس کے سب سے مقبول غیر انگریزی ٹی وی شوز کے چارٹ پر مسلسل تین ہفتے پہلی پوزیشن رکھی۔
اب اصل مزہ تو یہ ہوگا کہ گمنام آواز بڑے ناموں کے سامنے کتنی دیر ٹکتی ہے۔ آپ کس کی سننا چاہیں گے؟