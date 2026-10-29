کومل عزیز کا سِنّی خیز اعلان: شوبز کو ہمیشہ کے لیے خیرباد!
پاکستانی اداکارہ اور کاروباری خاتون کومل عزیز خان نے باضابطہ طور پر تفریحی صنعت سے اپنی مستقل علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے پانچ سال قبل ہی اداکاری چھوڑ دی تھی۔
کومل نے انسٹاگرام پر ایک جذباتی بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے اپنے آخری ڈرامے "مہلت" کے بعد کے سفر پر غور کیا اور بتایا کہ انہوں نے یہ اعلان عوامی طور پر کرنے کے لیے اب تک انتظار کیوں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ خبر اس وقت منظرِ عام پر نہیں لانی تھی کیونکہ وہ ایسی خبروں سے ملنے والی توجہ سے بچنا چاہتی تھیں۔ انہیں یہ دیکھنے کے لیے بھی وقت درکار تھا کہ آیا وہ ایک کامیاب کاروبار بنا پاتی ہیں اور اس صنعت سے دور رہ پاتی ہیں جس نے کبھی ان کی زندگی میں بڑا کردار ادا کیا تھا۔
اداکارہ نے اپنے بیان میں مداحوں کے مسلسل پیار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا، "آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ، جس کی شاید میں حقدار بھی نہیں تھی۔" انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے اپنا آخری ڈراما مہلت 2021 میں فلمایا تھا اور انہیں امید تھی کہ انہیں شوبز میں واپس نہیں آنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ اپنا فیصلہ شیئر کرنے اور مداحوں کو اطمینان دینے کے لیے تیار ہیں۔
گزشتہ پانچ سالوں پر نظر ڈالتے ہوئے، کومل نے انہیں شفا یابی اور خود سے محبت کا ذاتی سفر قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لائم لائٹ سے دور رہنے سے انہیں اندر جھانکنے اور وہ سکون تلاش کرنے کا وقت ملا جس کی انہیں تلاش تھی۔ ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اداکاری چھوڑنے کے بعد ان کی ترجیحات کیسے بدل گئی ہیں۔
کومل نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بات کی اور انکشاف کیا کہ انہوں نے ابھی تک شادی کے بندھن میں قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کا اظہار کیا اور اپنے مداحوں سے اپنے کاروبار میں خوش قسمتی اور برکات کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے اپنے اداکاری کے کیریئر میں ساتھ دینے والے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کا پیار ہمیشہ ان کے دل میں خاص جگہ رکھے گا۔ اگرچہ انہوں نے سکرین سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، لیکن انہوں نے واضح کیا کہ وہ ان مداحوں کو نہیں بھولیں گی جو ان کے ساتھ کھڑے رہے۔
اپنے پیغام کا اختتام شکر گزاری کے ساتھ کرتے ہوئے، کومل نے اپنے مداحوں سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں ملنے والے پیار کو دس گنا واپس کریں گی۔ انہوں نے اپنے کاروباری عزائم کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے فالوورز کے لیے پیار اور تعریف کا اظہار کیا۔ تو کیا آپ کو کومل کی اداکاری یاد آئے گی یا یہ نیا سفر زیادہ دلچسپ ہو گا؟