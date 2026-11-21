ایشوریا رائے کا کینز گاؤن اور کترینہ کیف کی کے بیوٹی کو پیٹا انڈیا کے ویگن ایوارڈز میں ٹاپ اعزاز
پیٹا انڈیا کے 2026 ویگن فیشن ایوارڈز میں ایشوریا رائے بچن کے کینز 2026 کے گاؤن کو بیسٹ ویگن فیشن موومنٹ کا ایوارڈ ملا۔ یہ گاؤن ڈیزائنر امیت اگروال نے بنایا تھا، جس کا نام لومینارا ہے اور جو ری سائیکل ربڑ کورڈز اور لیبل کے کرسٹل وِینز سے تیار کیا گیا۔ یہ اگروال کا بطور ڈیزائنر پہلا کینز بھی تھا۔
اگروال نے کہا کہ ٹیم چاہتی تھی کہ یہ چیز کپڑے سے زیادہ ایک توانائی کے میدان جیسی لگے، جو روشنی، طاقت، حرکت اور تبدیلی کو ظاہر کرے۔ یہ کینز میں ایشوریا کی 24ویں پیشی تھی۔
دوسری طرف کترینہ کیف کی میک اپ برانڈ کے بیوٹی کو بیسٹ ویگن میک اپ برانڈ چنا گیا۔ اکتوبر 2019 میں شروع ہونے والے اس برانڈ کی گراس ریونیو FY2025 کے 240 کروڑ روپے سے بڑھ کر FY2026 میں 350 کروڑ روپے ہو گئی۔
دیگر ایوارڈ یافتگان میں کرشما تنہ کے ساتھ ساڑھی، بیگ، جوتوں، بچوں کے کپڑوں اور پرسنل کیئر کے کئی ویگن برانڈز شامل تھے۔
پیٹا انڈیا کی ڈائریکٹر آف کارپوریٹ افیئرز ایشما کوکریجا نے کہا کہ ایوارڈ یافتگان نے دکھایا کہ ہمدرد فیشن کی رفتار بڑھ رہی ہے اور خریداروں کو جانوروں کو نقصان پہنچائے بغیر اسٹائلش پروڈکٹس اپنانے کی ترغیب مل رہی ہے۔