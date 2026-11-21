ڈارِ نجات: امان گجjar کی انٹری کے بعد فینز کے سوالوں کا رخ اُمرا احمد کی طرف
اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈرامہ درِ نجات شروع ہونے کے بعد سے بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ابو بکر، زریاب اور زامل کہانی کو سامنے سے چلا رہے ہیں، مگر ثانیہ سعید کا کردار خوش بخت ہر کسی کے سر کا سوال بنا ہوا تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ اُس کے ماضی میں کیا ہوا، اور اب ہمیں معلوم ہو گا کہ ماضی میں اُس کے ساتھ کیا ہوا۔
اسی ایپیسوڈ میں امان گجjar کی انٹری ہوئی، جو ابو بکر کے والد ہیں۔ شہریار منور اس کردار میں وہ خوفناک پن لا رہے ہیں جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ سحر ہاشمی نوجوان اور معصوم خوش بخت کے کردار میں نظر آئیں اور کردار کے مطابق لگیں۔
مگر انٹرنیٹ ماضی کی کہانی کے کئی موڑ پر لکھاری سے سوال اٹھا رہا ہے، اور سوالوں کا رخ اُمرا احمد کی طرف ہے۔ بہت سوں کو لگا کہ خوش بخت کے والد کا امان کو گھر میں آنے دینا حقیقت سے دور ہے۔ ایک صارف نے لکھا، A gaon ka aadmi will never let a young man in his house.
دوسری شکایت یہ ہے کہ سارا ملبہ اکیلی خوش بخت پر ڈالا جا رہا ہے۔ ایک صارف کا کہنا تھا، So Umera is again blaming only a girl for what went down.
ہماری رائے؟ سوال بےجا نہیں۔ جب ایک نو عمر لڑکی کے ہر قدم کا حساب مانگا جائے اور بڑے کرداروں کے فیصلے سائیڈ پر رکھ دیے جائیں، تو سوال اٹھنا بنتا ہے۔