وہاج علی کا بالا: تھپڑ، تصویریں اور 1990 کا ڈیجیٹل کیمرہ
وہاج علی ان دنوں مٹی دے بواوے میں بالا کے کردار میں نظر آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کی اداکاری کی خوب تعریف ہو رہی ہے۔ ڈرامے کو مجموعی طور پر بھی پذیرائی مل رہی ہے، لیکن تازہ ایپی سوڈ کا ایک منظر خاص طور پر لوگوں کے زیرِ بحث ہے۔
پھجّا سرکار کا بیٹا اور وہ تھپڑ
معاملہ کچھ یوں ہے: پھجّا سرکار کے بیٹے کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ بالا کو موقع پر بھیجتا ہے تاکہ بات نمٹا دے۔ بالا جب پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صاحبزادے نے ایک لڑکی کی پرائیویٹ تصویریں لے رکھی ہیں اور وائرل کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ بالا یہ برداشت نہیں کر پاتا، اسے تھپڑ رسید کرتا ہے اور تصویریں ڈیلیٹ کرنے کا کہتا ہے۔
یہی منظر ایپی سوڈ کا سب سے زیادہ چرچا والا لمحہ بن گیا۔ ناظرین کو یہ بات پسند آئی کہ بالا، ان ہی بااثر لوگوں کے ساتھ جڑے ہونے کے باوجود، غلط کی حمایت سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات صاف ہے: کردار کا اخلاقی موقف ہو یا اداکار کی پرفارمنس، دونوں نے سوشل میڈیا پر اپنا لوہا منوایا۔
1990 اور ڈیجیٹل کیمرہ
جہاں ایک طرف تعریف ہو رہی ہے، وہیں کچھ ناظرین نے اسی سین میں تاریخی گڑبڑ بھی پکڑی۔ ڈرامہ چونکہ 1990 کی دہائی میں سیٹ ہے، اس لیے ڈیجیٹل کیمرے کی موجودگی اور تصویریں ڈیلیٹ کرنے والی بات پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا، There weren't any digital cameras in 1990's!۔ اور سچ کہیں تو بات بھی بنتی ہے — وہ زمانہ فلم اور نیگیٹوز کا تھا، ڈیلیٹ بٹن کا نہیں۔
اس بحث کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی پنجابی مکالمے اور لہجے بھی سراہے جا رہے ہیں۔ وہاج علی کا "Daddy de benday" والا ڈائیلاگ کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے اور لوگ ان کی پنجابی ادائیگی پر داد دے رہے ہیں۔
وہاج علی پاکستان کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے ٹی وی اداکاروں میں سے ایک ہیں اور پیچیدہ کرداروں کو زندگی بخشنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مٹی دے بواوے میں بالا کا کردار سامعین کا پسندیدہ بن گیا ہے، اور تازہ پرفارمنس نے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ کیا ہے۔
اب فیصلہ آپ کا: ایپی سوڈ کا ہیرو وہ تھپڑ تھا یا 1990 میں چمکتا ہوا ڈیجیٹل کیمرہ؟