وینا ملک نے شو میں ہیل اتاریں، میک اپ صاف کیا اور ٹرولز کو جواب دے دیا
پاکستانی اداکارہ، ماڈل اور ٹی وی میزبان وینا ملک اپنے مارننگ شو "وینا ہے نا" کے ایک ایپی سوڈ میں اپنی ظاہری شکل پر ہونے والی تنقید کا سامنا کرتے ہوئے جذباتی ہو گئیں، اور یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔
42 سالہ وینا ملک نے شو میں اپنے قد پر کیے جانے والے تبصروں کا جواب دینے کے لیے اپنے ہیل اتارے اور سیدھی کیمرے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔
اس کے بعد انہوں نے اپنا میک اپ صاف کرنا شروع کیا، جس میں جھوٹی پلکیں بھی شامل تھیں، اور کیمرے پر ہی کاسمیٹکس پونچھتے ہوئے انہوں نے ناقدین کو چیلنج کیا کہ وہ انہیں ان پر بات کرنے کی مزید وجوہات دیں گی۔
وائرل کلپ پر ردعمل ملا جلا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کیا اور اس بات کو سراہا کہ انہوں نے منفی تبصروں کے جواب میں اپنا بغیر فلٹر والا روپ سامنے رکھا۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے اس ڈسپلے پر سوال اٹھایا اور یہ قیاس کیا کہ یہ جذباتی لمحہ تنقید کا حقیقی ردعمل تھا یا شو کی ویوورشپ بڑھانے کی حکمت عملی۔
اس واقعے نے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے عوامی شخصیات کے ساتھ سلوک کے حوالے سے ایک بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ کچھ تبصرہ نگاروں نے وینا ملک کے اس اقدام کا موازنہ رئیلٹی ٹی وی پروگراموں میں دیگر مشہور شخصیات کے ایسے ہی ڈسپلے سے بھی کیا۔
سچ کہیں تو اسکرین کے پیچھے بیٹھ کر ٹرول کرنا سب سے آسان کام ہے، اور اسکرین کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا سب سے مشکل۔ رائے کسی کی بھی ہو، ایک بات تو ماننی پڑے گی: تبصرہ تب تک تبصرہ ہے جب تک وہ شخص پر نہ اترے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسے لمحے بات کرنے کا صحیح طریقہ ہیں یا صرف ویو بڑھانے کا؟