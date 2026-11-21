نشتار نے ایک ارب ویوز مکمل کر لیے، ڈینش تیمور کا آٹھواں ڈرامہ
نشتار نے اپنے رن کے دوران یوٹیوب پر ایک ارب ویوز مکمل کر لیے ہیں۔ ڈرامے کے اب تک 32 اپیزون نشر ہو چکے ہیں، اور یہ کامیابی چینل کی طرف سے ایک انسٹاگرام پوسٹ میں شیئر کی گئی۔
ڈینش تیمور کے لیے یہ ایک اور سنگ میل ہے۔ ان کے کئی ڈرامے اپنے رن کے دوران ایک ارب، بلکہ دو ارب ویوز بھی کراس کر چکے ہیں، اور مداحوں کے حساب سے نشتار ان کا آٹھواں ڈرامہ ہے جو ایک ارب والے کلب میں شامل ہوا۔
تبصروں میں انہیں پاکستانی ڈراموں کا بلا مقابلہ بادشاہ کہا جا رہا ہے، اور بھارت سے تعلق رکھنے والے مداح بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے لکھا کہ نشتار ڈینش تیمور کا آٹھواں اور انمول بلوچ کا تیسرا ڈرامہ ہے جو ایک ارب ویوز تک پہنچا، جبکہ کئی لوگوں کے لیے یہ واپسی ثابت کرتی ہے کہ وہ سب سے مقبول پاکستانی اداکار ہیں۔
نمبر بول رہے ہیں — آپ کی نظر میں ایک ارب ان کے لیے کمال ہے یا اب معمول کی بات؟