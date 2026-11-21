منال خان کو شوہر احسن محسن کی طرف سے برتھ ڈے سرپرائز
منال خان کو ان کی سالگرہ پر شوہر احسن محسن اور ان کے گھر والوں کی طرف سے گھر پر ہی سرپرائز ملا۔ یہ ایک نجی تقریب تھی۔
احسن محسن نے اس لمحے کی ویڈیو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی اور ساتھ پیغام لکھا: Happy Birthday @Minalkhan.official, love you always۔
اس سے پہلے یکم نومبر کو منال خان نے اپنے بیٹے حسن کی تیسری سالگرہ قریبی گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ منائی۔ انہوں نے انسٹاگرام پر حسن اور احسن محسن کی تصویریں شیئر کیں۔ تقریب میں اسپائیڈر مین تھیم والا کیک اور فوائل غبارے تھے، جو بچے کی تیسری سالگرہ کا حصہ بنے۔
منال نے بیٹے کے لیے جذباتی پیغام لکھا: May Allah always protect you and keep you in his care. Ameen۔ پیغام میں انہوں نے حسن کے لیے نیک، محبت کرنے والا اور ذمہ دار بننے کی دعا بھی کی، اور بات کو حسن کی سالگرہ کی مبارکباد پر ختم کیا۔
ویسے دیکھا جائے تو گھر میں سالگرہ کے دو بالکل الگ الگ رنگ ملے — ایک طرف شوہر والا رومانوی سرپرائز، دوسری طرف تین سال کے بچے کے لیے اسپائیڈر مین کا تھیم۔ گھر میں ایک چھوٹا سپائیڈر مین موجود ہو تو کیک کا تھیم پہلے سے طے ہوتا ہے، اور ہمارے خیال میں یہ بڑا کیوٹ سیٹ اپ تھا۔
اب بتائیں، شوہر والا انسٹاگرام سرپرائز زیادہ پیارا لگا یا بیٹے کے لیے لکھی گئی وہ دعا؟