غزالہ جاوید کا انڈسٹری کے اندھیرے پر بیان: نئے اداکاروں کی انا نے تنگ کر دیا
پاکستانی ٹیلی ویژن کی مشہور اداکارہ غزالہ جاوید نے انڈسٹری کے اندھیرے پر کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے نادیہ خان کے صبح کے پروگرام "رائز اینڈ شائن" میں بتایا کہ وہ یہ شعبہ تقریباً چھوڑ ہی چکی تھیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نئے اداکاروں کی انا ہے۔
غزالہ جاوید کو پی ٹی وی کے ڈراموں سے شہرت ملی۔ وہ کئی مقبول مزاحیہ پروگراموں کا حصہ رہیں، اور پی ٹی وی کے ہٹ مزاحیہ ڈرامے "سچ مچ" میں مزاح نگار معین اختر کے ساتھ ان کی جوڑی بےحد پسند کی گئی۔
انڈسٹری کا بدلا ہوا ماحول
اداکارہ کے مطابق اب صورت حال بدل گئی ہے۔ وہ صرف اسی وقت کام کرتی ہیں جب پروڈکشن ہاؤس اچھا ہو یا چینل سہولت دے، ورنہ عزت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے اداکاروں میں سینئیرز کے لیے عزت نہیں بچی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب نوجوان اداکاروں کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ جتنا گھمنڈ کرو گے، اتنا ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کے بقول مقبولیت ایسے اداکاروں کو بھی مل جاتی ہے جو اپنے فن کے ساتھ سنجیدہ نہیں۔
سیٹ پر دیر، اور غائب مرکزی کردار
غزالہ جاوید نے بتایا کہ سینئیر اداکار مقررہ وقت پر پہنچ جاتے ہیں اور ڈرائیوروں کو انتظار نہیں کراتے، کیونکہ وہ نہیں چاہتیں کہ ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ لیکن مرکزی کردار ادا کرنے والے وقت پر نہیں آتے، اور ان کا انتظار شام چار بجے تک کرنا پڑتا ہے۔ ان کے دوست بھی کہتے ہیں کہ وہ مرکزی کرداروں کے انتظار سے تھک چکے ہیں۔
ان کا ماننا ہے کہ اگر پروڈکشن ہاؤس سخت رویہ اختیار کریں تو یہ سب نہ ہو؛ یہ اداکاروں کی طرف سے عزت کی کمی ہے۔ ان کے مطابق مرکزی کردار والے اداکار سیٹ پر آتے ہی نہیں، جبکہ پروڈکشن ٹیم اور معاون اداکار ہر وقت موجود رہتے ہیں۔
باقی سب تو ٹھیک، مگر سوال یہ ہے کہ جب انا کو ہی ٹیلنٹ سمجھا جانے لگے، تو سیٹ پر وقت پر کون آئے گا؟