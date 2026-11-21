راکھی ساونت کا نیا مشن: ہانیہ عامر کو سلمان خان کی ہیروئن بنوانا
بھارتی اداکارہ راکھی ساونت نے ایک بار پھر پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کی تعریف کی ہے اور یہ مشورہ دیا ہے کہ سلمان خان اپنی آنے والی فلم میں ہانیہ کو اپنی ہیروئن بنائیں۔
حال ہی میں پاکستان کے ایک تفریحی پیج نے راکھی کی ایک کلپ شیئر کی، جس میں وہ ہانیہ کی اداکاری، شخصیت اور ڈراموں کی تعریف کرتی نظر آئیں۔ اُن کا کہنا ہے کہ وہ ہانیہ کو اسکرین پر دیکھ کر بہت لطف اٹھاتی ہیں اور اُنہیں پیاری، شرارتی اور زندہ دل لگتی ہیں۔
راکھی نے یہ بھی بتایا کہ اُنہوں نے ای میل اور فون کے ذریعے سلمان خان سے رابطہ کر کے ہانیہ کے ساتھ کام کرنے کی سفارش کی۔ اپنے کھلے انداز میں اُنہوں نے سوال اٹھایا کہ سلمان خان ہیروئن کے لیے ایسی اداکارائیں کیوں چنتے رہتے ہیں جو اُن کے بقول پرانی ہو چکی ہیں۔ اُن کا دعویٰ ہے کہ اُنہوں نے سلمان کو ہانیہ پر غور کرنے کے لیے راضی کر لیا ہے اور دونوں کی جوڑی اسکرین پر بہت اچھی لگے گی۔
کئی وائرل ویڈیوز میں راکھی نے یہ بھی کہا کہ سلمان خان کو بھائی ماننے کے بعد اُنہیں ہانیہ میں اپنی بھابھی مل گئی ہیں، اور شرارتاً شادی کی تجویز بھی دے دی۔
یہ دیوانگی پہلی بار نہیں
ہانیہ کے لیے راکھی کی یہ محبت نئی نہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر بار بار پاکستان آ کر ہانیہ سے ملنے کی باتیں کرتی رہی ہیں، اور ہانیہ بھی اُن کا ہلکا پھلکا جواب دیتی رہی ہیں۔ ایک بار ہانیہ نے کہا تھا کہ وہ راکھی کو ایئرپورٹ سے لینے چلی جائیں گی یا اُنہیں ڈنر کی دعوت دیں گی۔ سرحد کے دونوں طرف کے مداح اِن دوستانہ تبادلوں پر نظریں رکھے ہوئے ہیں۔
ستمبر 2026 میں راکھی نے ہانیہ کے پہلے گانے پابلو کے آخر میں اپنا حمایتی صوتی پیغام لگوا کر اُن کے میوزیکل پروجیکٹ کا ساتھ دیا تھا۔
ہانیہ کے علاوہ بھی راکھی پاکستانی انٹرٹینمنٹ میں دلچسپی لیتی رہی ہیں۔ وہ پاکستانی رئیلٹی شو تماشا دیکھنے کا بتاتی رہی ہیں اور اپنے تبصرے انسٹاگرام پر شیئر کرتی رہی ہیں۔
تازہ باتوں نے اِس امکان کے گرد تجسس پیدا کر دیا ہے کہ ہانیہ کو بالی ووڈ کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک کے ساتھ بڑی اسکرین پر دیکھا جائے۔
اب بس یہ دیکھنے کی بات ہے کہ سلمان خان اُس ای میل کا جواب دیتے ہیں یا اُسے نظر انداز ہی کر دیتے ہیں؟