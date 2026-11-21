حنا بائیت کا نسخہ: کوئی آپ کے تین چار عیب سہے تو آپ بھی اس کے دو سہہ لو
اداکارہ حنا بائیت نے رشتوں میں سمجھ بوجھ اور سمجھوتے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی انفرادیت اور اپنے حقوق کو ماننا، اور دوسروں کے سامنے اپنی ذمہ داریاں قبول کرنا — یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلنی چاہئیں۔ انہوں نے یہ باتیں ایک مارننگ شو میں کیں، جہاں موضوع بڑھتی ہوئی انفرادیت، ذاتی حدود اور صحت مند رشتے برقرار رکھنے کی مشکلات تھا۔ شو کی ایک کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہے۔
ہر رشتے کی اپنی حد
مختلف رشتوں میں حدود طے کرنے کے موضوع پر ان کا کہنا تھا کہ حدود رشتے کی نوعیت اور حالات کے حساب سے بدلتی ہیں۔ کام کی جگہ کے تعلقات ہوں، گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوں یا شادی بیاہ کے رشتے — ہر جگہ آپ کی اپنی حد ہوتی ہے، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں اور کہاں آپ کے لیے رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اسی تناظر میں انہوں نے اپنی ضروریات کے بارے میں بات کی۔ ان کا ماننا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے حالات یا دوسرے لوگوں کا انتظار کرنے کے بجائے خود محنت کرنی پڑتی ہے، ورنہ معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ ان کے الفاظ میں: It is not just about basic rights but rights and duties. یعنی بات صرف بنیادی حقوق کی نہیں، فرائض کی بھی ہے۔
خود کی قدر اور توقعات کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اصل میں کس چیز کا حقدار ہے، اور اپنی توقعات اسی حساب سے رکھنی چاہئیں۔
انفرادیت کا روحانی پہلو
انہوں نے انفرادیت کو روحانی زاویے سے بھی دیکھا اور خود آگاہی پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر روحانی طور پر دیکھا جائے تو جب تک انسان اپنی انفرادیت کا ادراک نہیں کرتا، معاملات تبدیل نہیں ہو سکتے۔
البتہ انہوں نے خبردار کیا کہ انفرادیت کی وجہ سے رشتے متاثر نہیں ہونے چاہئیں۔ دوسروں کے ساتھ نبھانے کے لیے یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ بھی کامل نہیں، اور دونوں طرف سے توازن بنانا پڑتا ہے۔ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا: If someone is putting up with three or four of your flaws, you can also put up with two of theirs.
دو مختلف جنسوں کے درمیان توازن
مردوں اور عورتوں کے رشتوں پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دو مختلف جنسوں کے اختلافات ایک دوسرے کو پورا کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دونوں اپنی غلطی ماننے کو تیار ہوں اور یہ سمجھیں کہ کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے۔
انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ ہم صحیح ثابت ہونے کو اختلافات ختم کرنے سے زیادہ اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ ان کی صلاح تھی کہ ایسا ماحول بنایا جائے جہاں مسائل بات چیت سے سلجھیں، اور انسان خود کو ہر حال میں صحیح نہ سمجھے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہماری نسل نے ایسی چیزیں بھی برداشت کی ہیں جو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھیں، بلکہ جو بنیادی ضروریات کا حصہ ہونی چاہیے تھیں۔ انہوں نے نصیحت کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ماحول بنائیں اور اپنے مسائل حل کریں۔
یہ پہلی بار نہیں
حنا بائیت کئی مشہور ڈراموں کا حصہ رہی ہیں، جن میں زندگی گلزار ہے، ہمسفر، عشق جلیبی اور کھئی شامل ہیں۔ وہ اس سے پہلے بھی احتساب، سماجی توقعات اور دوسروں کو سمجھے بغیر پرکھنے کے رجحان پر بات کر چکی ہیں۔
ہمارا خیال ہے کہ رشتوں کے دکھاوے کے اس کلچر میں ان کی بات کچھ تازہ ہوا ضرور لگتی ہے، کیونکہ ہم تو سمجھوتے خوب کرتے ہیں، مگر یہ گنتے نہیں کہ کون کس کے کتنے عیب سہہ رہا ہے۔ فارمولا اچھا ہے، بس ادا کرنے والا کوئی ہو تو۔ آپ کے رشتے میں یہ حساب برابر ہے یا صرف ایک طرف سے چل رہا ہے؟