عبدالحنان: شہرت عارضی ہے، صحت اور گھر والے پہلے
گلوکار اور نغمہ نگار عبدالحنان کا ماننا ہے کہ کامیابی کتنی بھی بلند ہو جائے، شہرت کبھی بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہے — اس لیے شکر، ایگو پر قابو اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب عارضی ہے۔ یہ باتیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کیں، جہاں انہوں نے شہرت، لائیو شوز کے دباؤ، اپنے تخلیقی عمل، محبت کے مطلب، ذاتی مشکلات، عقیدے، ذہنی صحت اور میوزک سے آگے کے سفر پر بات کی۔
شہرت: اوپر پہنچنا آسان، سنبھالنا مشکل
ان کا کہنا ہے کہ چاہے آپ کتنا ہی اوپر پہنچ جائیں، یہ بات کہ آپ یہ شہرت کھو سکتے ہیں، مطلب آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ شکر کریں، ایگو نہ رکھیں اور یاد رکھیں کہ یہ عارضی ہے۔
سٹیج کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اتنے شوز کرنے کے بعد بھی وہ پرفارم کرنے سے پہلے گھبراتے ہیں اور سٹریس رہتا ہے۔ لیکن جب آپ کو کراؤڈ پیار کرنے لگے، تو سمجھ آتا ہے کہ مختلف صورتحال میں چیزیں بگڑ بھی سکتی ہیں۔ وہ خود کو یاد دلاتے ہیں کہ اسے ہلکا نہ لیں، کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔
سخت آڈینس اور غلط سمجھا جانے والا آٹوٹیون
ان کے مطابق آج کل کا آڈینس بے رحم ہے۔ کچھ سامعین معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ جواب دہی پرفارمنس سے جڑے ہر فرد پر لاگو ہونی چاہیے۔
آٹوٹیون پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ خودکار طور پر آواز بدل کر فرشتے جیسی بنا دیتا ہے۔ تعمیری تنقید کا وہ خیرمقدم کرتے ہیں، مگر سمجھتے ہیں کہ سامعین کو میوزک پروڈکشن کی تکنیکی باتیں بھی سمجھنی چاہئیں۔
گانا کیسے لکھا جاتا ہے: پہلے دھن، بول بعد میں
اپنے لکھنے کے طریقے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ پہلے دھنیں آتی ہیں، بول نہیں۔ پھر دھنیں گانے کی رہنمائی کرتی ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں۔
کھسارہ کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھن کے ساتھ کھیلتے ہوئے مزید بول آئے، پھر سمر جعفری اس سے جڑے۔ ایک دن انہوں نے اسے سنا اور اس کا حصہ بننا چاہا۔ ان کے تعاون نے گانے کو اونچا اٹھایا اور احساس ہوا کہ اس گانے کو ایک اور آواز چاہیے تھی۔
اپنے پسندیدہ گانوں پر انہوں نے ایک فرق واضح کیا: ذاتی پسندیدہ گانے وہ نہیں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ منتظر ان کے پسندیدہ گانوں میں سے ہے، اور کچھ گانے ایسے بھی ہیں جو زیادہ مشہور نہیں مگر ان کے دل کے قریب ہیں۔
محبت: سولہ سال کی سوچ، اور آج کی سوچ
محبت اور رشتوں کے بارے میں ان کی سمجھ وقت کے ساتھ بدلی، خاص طور پر جب وہ سولہ سال کے تھے اور اب جب بڑے ہو گئے۔ یہی بات انہوں نے دوستی اور گھر والوں پر بھی لاگو کی: سب سے مضبوط رشتے وہ ہوتے ہیں جہاں سمجھ بوجھ بغیر کہے ہو۔
ترجیح: صحت، گھر والے، پھر کام
2024 کے آخر میں انہیں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور میوزک، دونوں کو سنبھالنا پڑا۔ اس تجربے نے انہیں سکھایا کہ متضاد مطالبات کو کیسے سنبھالنا ہے۔ "لوگ ہسل کلچر کو نارمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ بدلا ہے۔ آپ کو اپنی ترجیحات پتا ہونی چاہئیں، جو صحت، گھر والے اور لوگوں سے رشتے ہیں۔ یہ چیزیں پہلے آتی ہیں۔"
روزمرہ کے معمولات میں انہوں نے تبدیلیاں بھی کیں۔ ایک بات جو انہوں نے سمجھی: حالیہ مہینے میں انہوں نے اپنی صحت اور جم کو ترجیح دی۔
میوزک کے ساتھ ٹیکنالوجی
گانے لکھنے اور گانے کے علاوہ ان کی دلچسپی ٹیکنالوجی میں بھی ہے۔ "میں سائیڈ پر ٹیک کے کام کرتا ہوں اور رابطہ نہیں کھوتا، لیکن میرا فل ٹائم کام بند ہے۔ میں نے ایک ٹکٹنگ پلیٹ فارم بنایا ہے جو ہم اپنے ٹکٹس اور شوز کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو بنیادی طور پر ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ ہم آڈیو فنکشنز پر بھی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو انجینئرنگ کے پہلوؤں کی تربیت دے رہے ہیں۔" ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ٹیکنیکل آدمی رہے ہیں اور یہ پہلو ان کے میوزک سفر کا حصہ ہے۔
اب سوال یہ ہے: اگر شہرت ایک دن ختم ہونی ہے، تو آپ کی فہرست میں نمبر ایک پر کون ہے؟