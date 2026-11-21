ہیرا مانی: وی جے سے کاشف تک، اور اب خفا میں تزین
پاکستانی ٹی وی کی مصروف ترین مرکزی اداکاراؤں میں شمار ہونے والی ہیرا مانی اس وقت جیو انٹرٹینمنٹ کے سیریل خفا میں تزین کا کردار نبھا رہی ہیں۔ یہ سیریل بدھ اور جمعرات کو رات 8 بجے نشر ہوتا ہے۔
وی جے سے کاشف تک
ہیرا مانی کا آغاز وی جے اور ٹی وی میزبان کے طور پر ہوا۔ ہم ٹی وی کے Hum 2 Hamara Show کی مشترکہ میزبانی سے انہیں پہلی پہچان ملی، جس کے بعد 2010 میں Hira Mani Show آیا۔ اداکاری کا آغاز 2012 میں ARY Digital کے ڈرامے Meri Teri Kahani سے ہوا، جس میں وہ اور ان کے ساتھی اداکار خود اپنے فرضی کردار ادا کر رہے تھے۔
بڑے ڈرامے اس کے بعد آئے۔ 2015 میں ہم ٹی وی کے Preet Na Kariyo Koi میں انہوں نے احسن خان کے مقابل شگفتہ کا کردار کیا — جذباتی طور پر شدید کردار، جس پر انہیں تنقیدی تعریف ملی۔ پھر Sun Yaara (2016)، Yaqeen Ka Safar (2017) اور Thays (2018) جیسے سیریلز میں مرکزی کردار ملے۔
2019 میں وہ Do Bol میں نظر آئیں اور Meray Paas Tum Ho میں بھی، جس میں ہمایون سعید، عدنان صدیقی اور عائزہ خان تھے۔ اس کام کو بھی نقادوں کی پذیرائی ملی۔
2020 میں انہوں نے Kashf کا ٹائٹل رول کیا، ایسی خاتون کا کردار جس کے ڈراؤنے خواب حقیقت بننے لگتے ہیں۔ نقادوں نے اسے سراہا اور براق شبیر نے لکھا کہ اس سیریل نے ان کی اداکاری کو پہلے سے کہیں بڑھ کر سامنے لایا۔ انہیں 20ویں لکس اسٹائل ایوارڈز (Critics' Choice اور Jury) اور دوسرے پاکستان انٹرنیشنل اسکرین ایوارڈز میں بہترین ٹی وی اداکارہ کے لیے نامزدگی ملی۔ اسی سال وہ Ghalati میں نظر آئیں، اور 2021 میں Yun Tu Hai Pyar Bohut اور Mein Hari Piya کی مرکزی اداکارہ رہیں۔
خفا میں تزین
خفا 7th Sky Entertainment کا سیریل ہے، جسے رخسانہ نگار نے لکھا اور عرفان اسلم نے ڈائریکٹ کیا۔ ہیرا مانی اس میں تزین ہیں — ایک اسکول ٹیچر، جس نے اپنے بہن بھائیوں کو پالا اور جس پر چوری کا جھوٹا الزام لگتا ہے۔ میکال ذوالفقار موہتشیم کا کردار نبھا رہے ہیں، جو اس سے شادی کرتا ہے، اور ان دونوں کے سین کہانی کا بڑا حصہ ساتھ چلاتے ہیں۔
اگر آپ ان کا پرانا کام دیکھنا چاہیں تو Preet Na Kariyo Koi ابتدائی ڈرامائی کام کے لیے، Meray Paas Tum Ho 2019 کے بڑے سیریل کے لیے، اور Kashf اس پرفارمنس کے لیے جسے نقادوں نے سب سے زیادہ سراہا۔ خفا میں انہیں اب دیکھا جا سکتا ہے، جو بدھ اور جمعرات رات 8 بجے نشر ہوتا ہے۔