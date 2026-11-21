رتبہ: طلحہ چہور نے ہادی کی منافقت پر عربی آیت کے ساتھ جواب دے دیا
طلحہ چہور نے رتبہ میں اپنے کردار ہادی کی منافقت کو خود ہی نوٹس لگا دیا ہے۔ اداکار نے انسٹاگرام پر اپنی سیٹ کی تصاویر کی کیروسل شیئر کی، جن میں وہ پولیس یونیفارم میں ہیں، اور ساتھ ایک عربی آیت لکھی جس کا مطلب ہے کہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہی ان کے دھوکے کو ان پر پلٹ دیتا ہے۔
کیپشن میں انہوں نے ہادی کے دوہرے معیار اور اس یقین کی طرف توجہ دلائی کہ وہ اپنی حرکتیں بیوی سے چھپا سکتا ہے۔ ان کے الفاظ سے یہی لگتا ہے کہ ہادی کی بےایمانی ایک دن اسے مہنگی پڑے گی۔ اور سچ کہیں تو جب ولن خود اپنی پول کھولنے لگے، ڈرامہ دیکھنے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے۔
کہانی کا رخ
رتبہ اے آر وائی ڈیجیٹل کا ڈرامہ ہے، جس کی ہدایت کاری حسیب حسن اور تحریر عمیرہ احمد کی ہے، اور اس میں ہبا بخاری، طلحہ چہور، زاہد احمد اور مہوش حیات مرکزی کرداروں میں ہیں۔ کہانی ہادی نامی ایک نوجوان پولیس افسر کے گرد گھومتی ہے، جس کی بےوفائی اس کی مہنور سے شادی کو داؤ پر لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ شیلی کے ساتھ الجھ جاتا ہے۔
قسط 14 کا پرومو
قسط 14 کے پرومو نے ناظرین کو مہنور کی فکر میں ڈال دیا ہے۔ جھلک میں وہ ہسپتال کے بستر پر لیٹی نظر آتی ہیں جبکہ ہادی پریشان دکھائی دیتا ہے، جو کسی سنجیدہ موڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہبا بخاری نے بھی انسٹاگرام اسٹوری میں لکھ کر تجسس بڑھایا: ”کیا مہنور مرنے والی ہے؟“
تیزر نے ناظرین میں کئی تھیوریاں جنم دی ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مہنور کا اسقاطِ حمل ہو سکتا ہے اور وہ ہادی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر سکتی ہے، جبکہ کچھ کو ڈر ہے کہ معاملہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ موڑ لے سکتا ہے۔ کئی ناظرین یہ پوچھ رہے ہیں کہ مہنور بچے گی یا نہیں۔
فی الحال سب کی نظریں اگلی قسط پر ہیں۔ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ ہادی پر غصہ نکالنے کے لیے ٹشو باکس اور چائے دونوں ساتھ رکھیں۔ اور آپ کا اندازہ کیا ہے — مہنور معاف کرے گی، یا ہادی کو ڈرامے کا سب سے بڑا ولن قرار دیا جائے گا؟