شازیہ منظور کی پولیس میں شکایت: گھر پر مبینہ اسلحے کے ساتھ دھمکیاں، دستاویزات پر دستخط کروانے کی کوشش
پاکستانی گلوکارہ شازیہ منظور نے لاہور کے تھانہ ملت پارک میں اپنے وکیل ایڈووکیٹ فیاض ریمی کے ذریعے تحریری درخواست جمع کروائی ہے۔ درخواست میں ان کا الزام ہے کہ نعمان نامی شخص اور کئی دیگر افراد اسلحے کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں قتل کی دھمکیاں دیں۔
شکایت کے مطابق ان افراد نے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی مرضی کے خلاف دستاویزات پر دستخط کریں، تاکہ پراپرٹی پر قبضہ کر لیا جائے۔ شازیہ منظور کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اسی پراپرٹی تنازعے سے جڑا ہے جو پہلے سے عدالت میں زیرِ سماعت ہے۔
انہوں نے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا حوالہ بھی دیا اور پولیس سے کہا کہ ریکارڈنگ کو انکوائری کا حصہ بنایا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔
ویڈیو بیان میں کیا کہا
شکایت کے بعد سامنے آنے والے ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے منیجر سے متعلق پراپرٹی کا مقدمہ پہلے سے عدالت میں چل رہا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ منیجر نواز کے بیٹے نے گھر پر آنے سے پہلے فون پر بار بار قتل کی دھمکی دی۔ ان کے مطابق دھمکیاں اس وقت مزید بڑھ گئیں جب وہ افراد ان کے گھر پہنچے اور مبینہ طور پر اسلحے کے زور پر پراپرٹی سے متعلق دستاویزات پر دستخط کروانے کی کوشش کی۔
شازیہ منظور نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے براہِ راست اپیل کی اور تحفظ مانگا۔ انہوں نے صوبائی حکومت اور سینئر پولیس افسران سے کہا کہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور شفاف تحقیقات کے ساتھ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔
تھانہ ملت پارک کی پولیس کو شکایت موصول ہو چکی ہے، اور ان الزامات نے پراپرٹی تنازعے کو دوبارہ زیرِ بحث لا کھڑا کیا ہے۔ مزید کارروائی کا انحصار الزامات کی تصدیق اور انکوائری کے نتائج پر ہوگا۔ شکایت میں نامزد افراد کی طرف سے کوئی جواب سامنے نہیں آیا اور الزامات کی کوئی آزاد تصدیق بھی دستیاب نہیں ہو سکی۔