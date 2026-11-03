یاشما گل کی لوگوں سے نرمی کی اپیل، 'مخالف' کو بھی معاف کرنے کا کہا
پاکستانی اداکارہ یاشما گل نے حالیہ سپر مارکیٹ ڈرامے کے بعد لوگوں سے نرمی اور سمجھداری دکھانے کی اپیل کی ہے۔ یاد ہے نا، وہ سارا معاملہ جہاں ایک خاتون نے ان کے لباس اور عوامی جگہ پر موجودگی کو لے کر انگلی اٹھائی تھی؟ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی۔
ابتدا میں یاشما نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے بڑا واضح کیا کہ ان کا مقصد تکلیف دہ اور بے جا تبصروں کے اثرات کو نمایاں کرنا اور کسی کو بھی سرعام شرمندہ کرنے سے روکنا تھا۔ کیونکہ بات تو سچ ہے، ایسے کمنٹس انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔
لیکن پھر کہانی نے ایسا موڑ لیا جو بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یاشما گل نے ایک اور دل چھو لینے والا پیغام شیئر کیا، اور اس بار انہوں نے اپنے مداحوں سے درخواست کی کہ اس خاتون کے خلاف آن لائن نفرت یا ہراسانی پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ شاید اس خاتون نے بھی اپنی سوچ بدل لی ہو، جب انہوں نے خود دیکھا کہ یاشما کو کتنی حمایت ملی تھی۔
اداکارہ نے اپنے تمام فالوورز اور سپورٹرز کا ان کے ساتھ کھڑے ہونے پر تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس مثبت ردعمل پر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ مگر ساتھ ہی، انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو یاد دلایا کہ یار، ہر کوئی کبھی نہ کبھی غلطی کرتا ہے اور بعض اوقات لوگ چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں اس خاتون کے ساتھ بھی اتنی ہی نرمی اور ہمدردی دکھانی چاہیے۔
یاشما نے صاف صاف کہا کہ ان کا پہلے والا ردعمل ہرگز کسی کے خلاف نفرت یا تشدد کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ہمدردی اور احترام کے پیغام کو عام کرنا چاہتی تھیں۔ ان کے پورے پیغام کا نچوڑ یہ تھا کہ اختلافات کے باوجود بھی، ہمیں دوسروں کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے اور ہر حال میں نرمی اور انسانیت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب بتائیں، ایسا پوزیٹیو رویہ کہاں ملتا ہے آج کل؟ واقعی کمال کر دیا یاشما نے!