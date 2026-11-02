بھارتی اداکار شعیب ابراہیم بھی پاکستانی ڈرامے 'درِ نجات' کے فین نکلے!
بھارتی اداکار شعیب ابراہیم کو پاکستانی ڈرامہ 'درِ نجات' کی ایسی لت لگ گئی ہے کہ وہ اور ان کی اہلیہ، دیپیکا ککڑ، دونوں اسے باقاعدگی سے دیکھتے ہیں۔ بھئی، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ہمارے ڈرامے نمبر ون ہوتے ہیں!
شعیب نے بتایا کہ وہ ڈرامے کو پوری طرح فالو کر رہے ہیں اور وہ جمعہ کی رات دیپیکا کے ساتھ اس کی تازہ قسط دیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل شاید ہی کوئی ہو گا جو اس مقبول سیریز سے واقف نہ ہو۔
انہوں نے پورے پروڈکشن کی جم کر تعریف کی، اداکاری، کاسٹ، ٹیکنیکل کام اور ڈائریکشن سب کو غیر معمولی قرار دیا۔ سچ کہوں تو، جب ہمارے کام کو سرحد پار سے اتنی داد ملے تو فخر ہوتا ہے۔ شعیب نے خاص طور پر رائٹنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ڈرامے کا ہر ایک پہلو واقعی تعریف کے قابل ہے۔
لگتا ہے 'درِ نجات' نے بس دل جیت لیے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔