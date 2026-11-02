عتیقہ اوڈھو کا بیٹا انہیں سکول نہیں آنے دیتا تھا، وجہ؟ ماں کا مشہور ہونا!
پاکستان کی تجربہ کار اداکارہ عتیقہ اوڈھو نے حال ہی میں اپنے یوٹیوب پوڈ کاسٹ کے آغاز پر اپنی ذاتی زندگی کا ایک ایسا راز کھولا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ 1990 کی دہائی کے اوائل میں جب ان کی شہرت آسمان چھو رہی تھی، تو ان کے بیٹے نے سختی سے انہیں کہا تھا کہ وہ اس کے پُر وقار سکول کبھی نہ آئیں۔ یار، سوچو تو سہی!
عتیقہ اوڈھو، جو 'ستارہ اور مہرالنسا'، 'ہمسفر' اور 'پیار کے صدقے' جیسے کئی ہٹ ڈراموں کا حصہ رہی ہیں، نے جنید خان کے ساتھ اپنے پہلے پوڈ کاسٹ میں اس واقعے پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ایک جانی مانی شخصیت بن گئیں، تو ان کا بیٹا ایچی سن کالج میں پڑھتا تھا۔ بیٹے نے ان سے درخواست کی کہ وہ وعدہ کریں کہ سکول میں کبھی نہیں آئیں گی۔ لگتا ہے ہمارے سٹارز کے بچے بھی کچھ شرماتے تھے اپنی ماں کی شہرت سے!
عتیقہ نے بیٹے کا مطالبہ بتاتے ہوئے کہا، "اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں کبھی اس کے سکول نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کے لڑکے مجھے دیکھیں۔" ان کے مطابق، یہ وہ عام چیلنج ہے جس کا سامنا لڑکوں کو اپنی جوانی کے سالوں میں کرنا پڑتا ہے، جب وہ اپنے والدین کے 'پبلک' ہونے سے ایک خاص پرائیویسی چاہتے ہیں۔ بھئی، بچپن میں ہر کسی کو 'کول' بننے کی دھن سوار ہوتی ہے!
یہ سارا قصہ دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ مشہور شخصیات کے والدین کو اپنی پروفیشنل زندگی اور نجی خاندانی معاملات کے درمیان کتنا نازک توازن رکھنا پڑتا ہے۔ پاکستان میں، جہاں خاندانی اقدار کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور عوامی شخصیات بہت سے لوگوں کے لیے ایک مثال ہوتی ہیں، یہ کہانی بچوں کی حدود کا احترام کرنے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی گھرانوں میں رشتے اب صرف روایت کے پابند نہیں رہے بلکہ بچوں کی ترجیحات اور آرام بھی اہم ہو گئے ہیں۔
عتیقہ اوڈھو آج بھی اپنی فنی خدمات جاری رکھے ہوئے ہیں اور 'نیلی کوٹھی' اور 'ڈاکٹر بہو' جیسے ڈراموں میں کام کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ، وہ شو 'کیا ڈرامہ ہے' کی بھی شریک میزبان ہیں۔ اپنی ایسی ذاتی کہانیاں شیئر کرکے وہ اپنے مداحوں کے ساتھ اور بھی مضبوط تعلق بناتی ہیں اور معاشرے میں خاندان اور پرائیویسی جیسے اہم موضوعات پر بحث شروع کرتی ہیں۔ کون کہتا ہے مشہور لوگوں کی زندگی میں ڈرامہ نہیں ہوتا؟