کنزا ہاشمی کا ڈھالی وُڈ میں دھماکے دار ڈیبیو؟ شکیب خان کے ساتھ رومانس کی خبریں
ڈھالی وُڈ کے سپر اسٹار شکیب خان کی نئی فلم 'محبت' کے لیے مرکزی اداکارہ کی تلاش میں پاکستانی ستارے بھی مبینہ طور پر زیرِ غور ہیں، اور پاکستانی اداکارہ کنزا ہاشمی ایک ممکنہ انتخاب کے طور پر سامنے آئی ہیں۔
اگرچہ افواہیں گرم ہیں کہ کنزا ہاشمی شکیب خان کے ساتھ سکرین شیئر کریں گی، لیکن ابھی تک فلم سازوں کی جانب سے ہیروئن کے نام کا کوئی آفیشل اعلان نہیں کیا گیا۔ لگتا ہے یہ سب ایک 'ویٹنگ گیم' کا حصہ ہے، اور بھئی، انتظار کرنا تو ہماری عادت میں شامل ہو گیا ہے۔
لاہور میں پیدا ہونے والی کنزا ہاشمی نے اپنے اداکاری کے سفر کا آغاز 2014 میں کیا تھا۔ ٹیلی ویژن ڈراموں میں آنے سے پہلے وہ اشتہارات میں اور ماڈل کے طور پر کام کر چکی ہیں۔ ان کے کیریئر میں بڑا موڑ 2018 میں ہم ٹی وی کے ڈرامے 'عشق تماشا' سے آیا، جہاں روشنا کا کردار نبھانے پر انہیں خوب پزیرائی ملی۔
تب سے اب تک کنزا ہاشمی نے کئی کامیاب ڈراموں میں کام کیا ہے، جن میں 'گل و گلزار'، 'دیوار شب'، 'شونگ سار'، 'محبت تم سے نفرت ہے'، 'فریب'، 'دلدل' اور 'ہوک' شامل ہیں۔ ان کی متنوع کردار نبھانے کی صلاحیت نے انہیں ایک مضبوط فین بیس بنانے میں مدد دی ہے۔ ٹی وی سے ہٹ کر کنزا 'کٹر کراچی' اور 'شروز' جیسی فلموں میں بھی جلوہ گر ہو چکی ہیں۔
اگر یہ خبر پکی ہو جاتی ہے تو 'محبت' کنزا کے کیریئر کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے، جہاں انہیں بنگلہ دیش کے سب سے بڑے فلمی ستارے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی دو بڑی شوبز شخصیات کے درمیان اس ممکنہ تعاون نے فینز میں پہلے ہی زبردست جوش و خروش پیدا کر دیا ہے۔
ابھی تو بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ 'محبت' عید الاضحی 2027 میں سینما گھروں کی زینت بننے کی توقع ہے، لیکن کنزا فائنل ہوئیں یا نہیں، اس کے لیے تو آفیشل اعلان کا ہی انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا لگتا ہے، کنزا ہاشمی واقعی ڈھالی وُڈ میں قدم رکھیں گی؟