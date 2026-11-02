بلش بلائنڈنیس: کترینہ کیف کا اعتراف، یا پرانی عادت؟
یاد ہے نا 'تیز مار خان' (2010) کی 'آنیا'؟ وہ کردار جسے کترینہ کیف نے نبھایا تھا اور جس کا میک اپ کے لیے جنون عروج پر تھا۔ ایک خاص سین میں، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک اہم شوٹ آنے والا ہے، وہ فورا اعلان کرتی ہے، 'میں اور میک اپ لگا کے آتی ہوں!' ہمیں کیا خبر تھی کہ اداکارہ اور ان کی یہ آن اسکرین الٹر ایگو، جتنا ہم سمجھتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ایک جیسی تھیں۔ ایک کے پاس تو سکرپٹ تھا اپنا میک اپ کی ایک اور تہہ چڑھانے کا جواز پیش کرنے کے لیے، لیکن دوسری بیگم صاحبہ اپنی اصلی زندگی میں میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ اسی بات پر بحث کرتی تھیں۔
اس سے پہلے کہ انٹرنیٹ 'بلش بلائنڈنیس' جیسی ٹرم ایجاد کرتا، کترینہ کیف برسوں سے اپنے میک اپ آرٹسٹوں کو اپنے 'سخی' بلش ایپلیکیشن کا دفاع کرتی آئی تھیں۔ انہوں نے آنجہانی میک اپ آرٹسٹ سبھاش واگلے سے اپنی بات چیت یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کہتے تھے، 'اوہ، آپ نے بہت زیادہ بلش لگا لیا ہے'، اور کترینہ کا جواب ہوتا، 'نہیں، میں نے نہیں لگایا!' کئی سال بعد، آج ان کا جواب یہ ہے کہ 'کاش وہ یہاں ہوتے اور دیکھتے کہ 'بلش بلائنڈنیس' بھی کوئی چیز ہوتی ہے!' بھئی، اب یہ تو سب جانتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی چیز بہت پسند ہو، تو اس کی 'زیادتی' کا احساس نہیں ہوتا، چاہے وہ بلش ہی کیوں نہ ہو۔
بیوٹی گرل سے بیوٹی ایکسپرٹ تک کا سفر
کترینہ کا میک اپ کے ساتھ رشتہ صرف گلابی گالوں تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ میک اپ سے محبت کی ہے۔ وہ خود کو ایک 'بیوٹی گرل' کہتی ہیں، ۔ جہاں کچھ لوگوں کی نظر ہینڈبیگز یا کپڑوں پر ٹِکی رہتی ہے، وہیں کترینہ کی کمزوری ہمیشہ سے بیوٹی پراڈکٹس رہی ہے۔ انہیں نئے برانڈز اور فارمولیشنز دریافت کرنے کا جنون رہا ہے، جیسے کوئی ٹریژر ہنٹ کر رہا ہو۔ اور ہاں، کون بھول سکتا ہے ان کا 'لپ گلاس ایرا'؟ وہ خود یاد کرتی ہیں، 'آپ مجھے کسی بھی قیمت پر اس سے جدا نہیں کر سکتے تھے!' بھئی، یہ تو سچی محبت تھی!
کتھک اور میک اپ کا رشتہ
میک اپ کی یہ تربیت صرف 'کے بیوٹی' (Kay Beauty) کے آغاز سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ بہت پرانی ہے۔ انہوں نے انڈسٹری کے چند بہترین میک اپ آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا، اور اسی دوران انہوں نے تکنیک کی گہرائیاں سمجھنا شروع کیں۔ کترینہ کو یاد ہے کہ انہوں نے سبھاش واگلے سے پوچھا تھا کہ وہ ان کے چہرے پر کونٹورنگ کیوں کرتے ہیں، اور یوں انہیں سمجھ آیا کہ یہ کیسے چہرے کو ساخت اور خصوصیات کو نکھار سکتا ہے۔
لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اپنی کلاسیکل ڈانس کی تربیت کو بھی میک اپ کے ایک آرٹ فارم کے طور پر اپنی تعریف میں شامل کرتی ہیں۔ کترینہ نے دو سے تین سال گرو ویرو کرشنن کے زیرِ نگرانی کتھک سیکھا، ایک چھوٹے سے کمرے میں گھنٹوں ٹریننگ کرتی تھیں۔ یہیں انہیں میک اپ کی کہانی سنانے والی طاقت کا ادراک ہوا۔ وہ کہتی ہیں، 'کتھک ڈانسرز کے چہروں کو دیکھیں۔ ان کی آنکھوں کے تاثرات کو دیکھیں — وہ آنکھوں کا میک اپ اور کاجل بھی ہماری ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہیں۔' ان کے لیے، میک اپ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بن گیا، اور بالآخر اسی سے 'کے بیوٹی' (Kay Beauty) کا سفر شروع ہوا۔
آج کی میک اپ گرو
آج، میک اپ کے لیے ان کی یہ دلچسپی ایک انتہائی پرکھنے والی نظر میں بدل چکی ہے۔ اب وہ نہ صرف یہ جانتی ہیں کہ کون سا آئی شیڈو اچھا نہیں لگتا، بلکہ یہ بھی پہچان لیتی ہیں کہ کون سا آئی لائنر صحیح سے سمج نہیں ہو رہا کیونکہ وہ بہت خشک ہے۔ لپ اسٹک سے بھی انہیں خاص توقعات ہوتی ہیں: چمک، گلوس اور آرام کا بہترین توازن۔ تو بھئی، اب تو یہ بات صاف ہے کہ کترینہ کیف میک اپ بیگ کے اندر کی ہر چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ مگر بات جب بلش کی ہو، تو لگتا ہے کچھ چیزیں واقعی 'نان-نیگوشیئبل' ہوتی ہیں!
ہم تو کہتے ہیں، بھئی، 'بلش بلائنڈنیس' ایک حقیقت ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟