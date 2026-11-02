پرورش ٹیم کی واپسی؟ عاشر واہاجات، سمر جعفری اور ابوالحسن کی تصویر نے فینز کو ہلا دیا!
عاشر واہاجات نے سمیر جعفری، ابوالحسن اور ڈراما 'پرورش' کے ڈائریکٹر سید میثم نقوی کے ساتھ ایک تصویر شیئر کی ہے جس سے 'پرورش' ٹیم کے دوبارہ اکٹھا ہونے کی باتیں تیز ہو گئی ہیں۔ ڈائریکٹر میثم نقوی کی تصویر میں موجودگی نے بھی اس بات کو ہوا دی ہے کہ یہ جانے پہچانے چہرے دوبارہ ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں۔
عاشر نے اس تصویر کے کیپشن میں صرف 'The boys' لکھا، جس پر فینز کا جوش دیکھنے کے قابل ہے۔ ہر کوئی یہی پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ سب پھر کسی ٹی وی پراجیکٹ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ 'پرورش' کی کامیابی اور اس کی نوجوان کاسٹ کی مقبولیت کے بعد، لوگوں کی تو امیدیں بڑھ گئی ہیں۔
کمنٹس سیکشن تو دعاؤں اور فرمائشوں سے بھر گیا ہے۔ ایک صارف نے تو میثم نقوی کی ہدایت کاری میں تینوں اداکاروں کو دوبارہ ایک ڈرامے میں دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ بعض تو آگے کی پلاننگ بھی کرنے لگے، جیسے ایک فین نے آئنہ آصف کو بھی کاسٹ کرنے کی تجویز دی، جنہوں نے 'پرورش' میں سمر جعفری کے ساتھ کام کیا تھا۔
سمیر جعفری اور ابوالحسن ماضی میں ہٹ ڈراما 'پرورش' میں ایک ساتھ کام کر چکے ہیں، جو اپریل 2025 میں ریلیز ہوا تھا۔ نقوی کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے کو کرن صدیقی نے لکھا تھا۔ اس سیریز میں نسلوں کے فرق، خاندانی دباؤ، شناخت اور بڑے ہونے کے چیلنجز کو دکھایا گیا تھا۔ سمر جعفری نے اس میں ولی جہانگیر کا کردار نبھایا تھا، ایک نوجوان موسیقار جو خاندانی توقعات کے درمیان اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتا ہے، جبکہ ابوالحسن نے سمیر کا کردار ادا کیا تھا۔ اس ڈرامے نے خاندانی تعلقات اور نوجوانوں کو درپیش مسائل کی عکاسی سے نوجوان ناظرین کو کافی متاثر کیا تھا۔
نقوی نے 'مائی ری' جیسے پراجیکٹس بھی ڈائریکٹ کیے ہیں۔ عاشر کا بھی ڈائریکٹر صاحب سے پرانا تعلق ہے، انہوں نے ڈراما 'کفیل' میں سبوک کا کردار ادا کیا تھا۔
عاشر واہاجات اور سمر جعفری صرف ساتھی اداکار ہی نہیں، ان کی دوستی بھی کافی گہری ہے۔ دونوں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور اداکاری کے ساتھ موسیقی میں بھی کام کرتے ہیں۔ ان کی دوستی نے کئی تخلیقی کولابوریشنز کو جنم دیا ہے۔ 2024 کی فلم 'دغا باز دل' کا گانا 'آ جا چل جھومیں' ہو یا عید کامیڈی 'نابالغ افراد' میں ان کی ایک ساتھ موجودگی۔ اس سال کے شروع میں، اس جوڑی نے اپنے دوسرے میوزیکل کولابوریشن، 'تم نہ ہو' کا اشارہ دیا تھا، ایک بچپن کی نوستالجک تصویر کے ساتھ۔ ان کی موسیقی کی شراکت اب بھی فینز کی توجہ کا مرکز ہے اور دونوں فنکار انٹرویوز میں گیت لکھنے، موسیقی کے کلچر اور اپنی تخلیقی اپروچ پر بات کرتے رہے ہیں۔
اب یہ پکچر دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فینز کی خوشی تو آسمان چھو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ محض ایک دوستانہ ملاقات ہے یا کچھ بڑا پک رہا ہے؟