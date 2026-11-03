کیتھرین زیٹا جونز: ہالی ووڈ کی چکاچوند میں پہلی ناکامی اور پھر دھماکے دار واپسی
ہالی ووڈ میں کیتھرین زیٹا جونز کا 90 کی دہائی کے وسط میں آنا ان کے لیے ایک زبردست حقیقت کا سامنا تھا۔ ویلز کی یہ اداکارہ، جو اس وقت اپنی 20 کی دہائی میں تھیں، برطانیہ میں ایک مقبول ٹی وی سیریز "دی ڈارلنگ بڈز آف مے" سے کئی سالوں سے سٹار بنی ہوئی تھیں اور وہاں تو سنسنی پھیلا چکی تھیں۔
لیکن کیلیفورنیا پہنچتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ جہاں برطانیہ میں لوگ انہیں گلیوں میں پہچانتے تھے، وہیں یہاں آڈیشنز میں کاسٹنگ ایجنٹس ان سے پوچھتے تھے کہ کیا انہیں کوئی اداکاری کا تجربہ بھی ہے یا نہیں۔ لیکن یہ سب کچھ نہیں تھا۔ کیتھرین نے ہنستے ہوئے بتایا کہ انہیں کیبل ٹی وی نہیں مل رہا تھا۔ وہ نو سال کی عمر سے کام کر رہی تھیں، لیکن امریکہ میں کریڈٹ کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ خرید نہیں سکتی تھیں۔ "مجھے سب کچھ بالکل شروع سے کرنا پڑا۔" یہ "ایگو چیک" واقعی ہضم کرنا مشکل ہوگا، سچ بتائیں تو ہمیں تو یہ سب سن کر ہی غصہ آ رہا ہے کہ اتنی بڑی سٹار کے ساتھ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے!
لیکن یہ سب "شروع سے" کرنا کیتھرین زیٹا جونز کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوا۔ سی بی ایس کی منی سیریز "ٹائی ٹینک" میں ایک کردار ادا کرنے کے بعد، سٹیون سپیلبرگ کی نظر ان پر پڑی، اور انہوں نے ہی کیتھرین کو "دی ماسک آف زوررو" کے لیے تجویز کیا۔ اس رول نے انہیں امریکہ میں ایک بڑی سٹار بنا دیا اور پھر تین دہائیوں پر پھیلے ایک شاندار ہالی ووڈ کیریئر کا آغاز ہوا۔ اب انہیں "ٹریفک" میں میکسیکن منشیات کے سرغنہ کی حاملہ بیوی سے لے کر "شکاگو" میں آئیکونک ویلما کیلی کے آسکر جیتنے والے کردار تک اور نیٹ فلکس کے "وینزڈے" میں مورٹیشیا ایڈمز تک، دونوں براعظموں پر ان کے یادگار کرداروں کے لیے جانا جاتا ہے۔
اپنی مادری زبان میں واپسی
اپنی لمبی کریڈٹ لسٹ کے باوجود، ایک چیز جو انہوں نے اب تک کسی کردار کے لیے نہیں کی تھی، وہ تھی اپنی ویلش مادری زبان کا لہجہ استعمال کرنا۔ ان کا تازہ ترین پراجیکٹ، اے ایم سی+ سیریز "کلنگ جیکی"، کیتھرین کی ویلش جڑوں کی طرف ایک طویل انتظار کے بعد واپسی کا نشان ہے۔ کئی دہائیوں تک انگریزی، امریکی اور سکاٹش سمیت کئی اور لہجوں میں دماغی محنت کرنے کے بعد، اپنی مادری لہجے میں بات کرنے کا موقع انہیں زمینی اور پُرسکون لگا۔ کیتھرین نے اس تجربے کو آزادی بخش اور دل کا بوجھ ہلکا کرنے والا قرار دیا۔
سیریز کی کہانی بھی ویسی ہی دلچسپ ہے۔ یہ 2018 کے ناول "دی پرائس یو پے" پر مبنی ہے اور کیتھرین اس میں "جیکی پرائس" کا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، جو ایک ویلش ہائی اینڈ آرٹ ڈیلر ہے اور منشیات کی تجارت میں ایک مشکوک ماضی رکھتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس پر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے۔ "دی سیون ڈیمنز" نامی قاتلوں کی ایک خطرناک ٹیم اس کے پیچھے پڑی ہے، اور جیکی زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر وہ ایک آدمی کا کان بھی کاٹ لیتی ہے! اس سیریز کے بہت زیادہ تشدد سے بھرے مناظر میں کام کرنا کیتھرین کے لیے ایک دھماکہ خیز تجربہ تھا، جنہوں نے حد سے نکل جانے کے موقع کو خوب سراہا۔ کیتھرین کا کہنا ہے کہ انہیں یہ کردار بہت پسند ہے اور وہ چاہتی تھیں کہ ناظرین اس سارے پاگل پن میں بھی ان کے ساتھ اس سفر پر آئیں اور کردار کا ساتھ دیں۔
مائیکل ڈگلس اور شان کونری کے ساتھ دلچسپ کہانیاں
اپنی پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کیتھرین نے شان کونری کے ساتھ اپنے فوری تعلق، اپنے شوہر مائیکل ڈگلس کو "ٹریفک" میں ایک رول دلانے میں مدد کرنے اور جس مرکزی اداکار کے ساتھ کام کرنے سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھیں، پر بھی بات کی۔
کیا "انٹریپمنٹ" میں انہیں رول اس لیے ملا تھا کہ انہوں نے کونری کو بتایا تھا کہ وہ گالف کھیلتی ہیں؟ کیتھرین ہنستے ہوئے بتاتی ہیں کہ کونری یہ بات مذاق میں کہتے تھے۔ دونوں گالف کھیلتے تھے، لیکن کیتھرین نے کبھی انہیں نہیں ہرایا، اور اگر ہرا بھی سکتیں تو کبھی نہ بتاتیں۔ مائیکل ڈگلس کو وہ کسی بھی دن ہرا سکتی ہیں، مگر شان کونری کو نہیں۔
اور اپنے شوہر کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کیا یہ سچ ہے کہ مائیکل نے آخرکار "ٹریفک" میں سائن اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ کیتھرین کے کندھے پر سے ان کے رول کے لیے آنے والے سکرپٹ کے ڈرافٹس دیکھ رہے تھے؟ "اس میں کافی سچائی ہے۔" کیتھرین نے بتایا کہ وہ اس وقت حاملہ تھیں اور کسی کو نہیں معلوم تھا۔ سٹیون سوڈربرگ نے انہیں "ٹریفک" میں کام کرنے کے لیے کہا تھا اور وہ کہتی رہیں، وہ بچہ ہونے پر خوش تھیں، لیکن یہ فلم بھی بہت کرنا چاہتی تھیں۔
تو انہوں نے سٹیون کو فون کر کے کہا کہ انہیں سکرپٹ پسند ہے اور ان کے خیال میں کردار حاملہ ہو تو اور بہتر ہوگا۔ ڈیلیوری اگست میں تھی اور سٹیون نے کہا کہ وہ اسے ممکن بنا لیں گے۔ کیتھرین نے بتایا کہ مائیکل ان کے سکرپٹس کبھی نہیں پڑھتے اور وہ مائیکل کے سکرپٹس نہیں پڑھتیں۔ یہ وہ ایک کام ہے جو وہ الگ الگ کرتے ہیں، اور گھر پر کام کی باتیں نہیں کرتے۔ لیکن مائیکل جانتے تھے کہ وہ سکرپٹ کتنا زبردست ہے۔ سوڈربرگ نے انہیں فون کر کے پوچھا کہ کیا انہوں نے کیتھرین کا سکرپٹ پڑھا ہے، تو مائیکل نے ہنستے ہوئے کہا کہ کسی حد تک، کیونکہ کیتھرین انہیں بتا چکی تھیں۔ اور اس طرح وہ فلم میں شامل ہو گئے۔ کیتھرین کو اس فلم کے بارے میں یہ بات پسند تھی کہ اس میں نہ صرف بہترین پرفارمنس تھیں بلکہ وہ کہہ سکتی تھیں کہ وہ مائیکل ڈگلس کے ساتھ ایک فلم میں تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مائیکل ان کے شوہر نہ ہوتے تو بھی وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتیں۔ بھلے ہی ان کے کوئی مشترکہ سینز نہیں تھے، یہ ایک شاندار تجربہ تھا۔