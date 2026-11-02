مومنہ اقبال نے شوہر کو بنادیا میک اپ آرٹسٹ، ویڈیو میں کیا دھماکہ!
اداکارہ مومنہ اقبال کا شوہر کے ساتھ میک اپ چیلنج والا وِلاگ یوٹیوب پر شیئر کیا گیا ہے۔ اس تفریحی ویڈیو میں مومنہ نے اپنے شوہر کو اپنا میک اپ کرنے کا ٹاسک دیا۔
ویڈیو کی شروعات میں یہ جوڑا ہنستے مسکراتے گپ شپ کر رہا تھا، جب مومنہ نے اچانک یہ دلچسپ چیلنج اپنے شوہر کے سامنے رکھ دیا۔ شوہر نے پہلے تو ہنسی مذاق میں تھوڑا انکار کیا، مگر پھر میک اپ کرنے پر رضا مند ہو گئے۔
مومنہ نے انہیں بنیادی ہدایات دیں، جیسے کہ پہلے پرائمر لگانا ہے تاکہ جلد میک اپ کے لیے تیار ہو جائے۔ شوہر صاحب نے ہر قدم پر اپنی مزاحیہ کمنٹس سے ماحول کو ہلکا پھلکا رکھا۔ وہ برش اور مختلف پروڈکٹس کے ساتھ بڑی محنت سے میک اپ کرتے رہے اور مومنہ نے انہیں اپنا فن دکھانے کا پورا موقع دیا۔
آخر میں، جب مومنہ نے اپنا فائنل میک اپ لُک دکھایا تو شوہر اپنی 'کاریگری' دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مذاق میں یہ بھی کہہ دیا کہ انہیں تو اب پروفیشنل میک اپ آرٹسٹ بننے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے! بھئی واہ، ہر شوہر سے یہ اُمید رکھنا تو ناممکن ہے۔