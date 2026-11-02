نادیہ جمیل کے من پسند لاہوری کھابے: کُنڈے کی لسی سے ٹکا ٹک تک!
پاکستان کی معروف اداکارہ نادیہ جمیل نے حال ہی میں اپنی لاہوری کھانوں سے محبت کا کھل کر اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روایتی لاہوری کھانے ان کی کمزوری ہیں اور انہوں نے اپنے پسندیدہ کھانوں کی ایک پوری فوج ہی گنوا دی ہے۔
کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ نادیہ جمیل کو کیا کیا پسند ہے؟ لسٹ کچھ یوں ہے: بھنے ہوئے زیرے والی کُنڈے کی لسی، چنے کی دال، حلوہ پوری اور گاڑھی دیسی چکن کڑی۔ بھئی، یہ تو پوری ایک دعوت کا مینو بن رہا ہے۔
مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی! نادیہ کو چنے کی دال کا حلوہ بھی پسند ہے، جسے وہ گھر پر تیار کر کے لطف اٹھاتی ہیں۔ ان کی کھانے کی لسٹ میں مزیدار پراٹھے بھی شامل ہیں جو وہ ہری چٹنی کے ساتھ کھاتی ہیں۔ پاپڑی چاٹ، فروٹ چاٹ، گرما گرم پکوڑے اور دہی بھلے بھی ان کے پسندیدہ ہیں۔
اور صرف یہی نہیں، انہیں گھر کی بنی روٹی دیسی مکھن اور پنیر کے ساتھ ٹوسٹ کر کے کھانا بھی پسند ہے۔ میٹھے میں ماش کی دال کی جلیبی، کھیر اور فرنی بھی ان کے دل کو بھاتی ہیں۔
ظاہر ہے، اتنے دیسی کھانوں کے بعد کچھ ماڈرن ٹچ بھی ضروری ہے! نادیہ جمیل پیزا اور سوشی کے بھی شوقین ہیں، اور انہیں اچھی کوالٹی کا پنیر بھی پسند ہے، اگرچہ وہ کہتی ہیں کہ ایسا پنیر ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے جو انہیں سچ میں پسند آئے۔
لیکن اگر کوئی ان سے پوچھے کہ ان کا سب سے پسندیدہ کھانا کیا ہے، تو نادیہ کا جواب ہے: چمپو والا ٹکا ٹک، مکھن، مغز اور ٹوبے کے چنے کے ساتھ۔ اب یہ نام سن کر کس کا دل نہیں للچائے گا؟ اور ہاں، انہیں تازہ بنی خمیری روٹی دیکھ کر بھی حد درجے خوشی ہوتی ہے، جیسے روٹی نہیں، خوشیوں کا کوئی پہاڑ چڑھ رہا ہو۔ یہ ہوتی ہے کھانے سے سچی محبت!
اب آپ بتائیں، اس لسٹ میں سے آپ کا فیورٹ کیا ہے؟