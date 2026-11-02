ثانیہ سعید کو 'درِ نجات' کے کردار پر بنی مزاحیہ ریل دیکھ کر ہنسی آ گئی
اداکارہ ثانیہ سعید، جنہیں ہم 'درِ نجات' میں خوش بخت کے کردار میں دیکھ چکے ہیں، ایک مزاحیہ ریل پر اپنی خوشی کا اظہار کر چکی ہیں۔ یہ ریل ڈاکٹر اسامہ نے بنائی ہے اور اس میں خوش بخت کی خالہ کو ایک گائناکولوجسٹ کے روپ میں پیش کیا گیا ہے جو زچگی کے دوران حد سے زیادہ دلچسپی لیتی ہیں۔
ریل میں ڈاکٹر اسامہ نے سکرَبز پہنے ہیں اور سر پر دوپٹہ اوڑھ کر ڈرامائی اور دخل اندازی کرنے والی خالہ کا روپ دھارا ہے۔ وہ مزاحیہ جملوں اور مبالغہ آمیز فکرمندی کے ذریعے اس کردار کو سامنے لاتے ہیں۔ یہ ریل اس وقت اور مزے دار ہو جاتی ہے جب خیالی ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ جوڑا اپنے پانچویں بچے کی توقع کر رہا ہے اور وہ ان کی فیملی پلاننگ کی کمی پر مزاحیہ تبصرہ کرتے ہیں۔
'درِ نجات' ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈراما ہے جو خاندانی رشتوں، جذباتی الجھنوں اور ذاتی تنازعات پر مبنی تھا۔ لیکن سچی بات ہے، یہ خالہ والا ورژن تو ڈرامے سے بھی زیادہ انٹرٹیننگ ہے۔
ہے نا مزے کی بات؟ آپ نے دیکھی یہ ریل؟