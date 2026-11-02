ڈرامہ دیکھ دیکھ کر بیگمات کو بھی شوہر میں ابوبکر نظر آنے لگا؟
ARY Digital کا ہٹ ڈرامہ `Dar e Nijaat` آج کل ہر زبان پر ہے۔ Umera Ahmed کی لکھی ہوئی اور Saqib Khan کی ڈائریکٹ کردہ اس سیریز نے TRPs کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور پرائم ٹائم میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ بن گیا ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ لوگ اس میں Abu Bakar کے کردار پر فدا ہیں، جسے 'الٹیمیٹ گرین فلیگ' قرار دیا جا رہا ہے۔
بس پھر کیا تھا، جب Rabia Javed Sheikh اور Ramsha Salahuddin اپنے شوہروں کے ساتھ `Good Morning Pakistan` میں آئیں تو دونوں نے اپنے پارٹنرز کو بھی 'الٹیمیٹ گرین فلیگ' قرار دے ڈالا۔ بھلا ہو اس ڈرامے کا، اب شوہر بھی سیف ہو گئے!
Rabia Javed Sheikh نے تو سیدھا ہی کہہ دیا کہ ان کے شوہر Shahram Ali تو بالکل Abu Bakar جیسے ہی ہیں۔ وہ بولیں، ہم `Dar-e-Nijaat` اکٹھے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ مرد عام طور پر ڈرامے نہیں دیکھتے، جب بھی میں `Dar-e-Nijaat` دیکھتی ہوں، تو انہیں دیکھ کر کہتی ہوں کہ یہ ابوبکر جیسے ہیں۔ میں انہیں دیکھتی ہوں اور مجھے ابوبکر نظر آتے ہیں۔ مطلب پیار کی عینک ہو تو کیا کچھ نظر نہیں آتا!
Ramsha Salahuddin بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ جب ان کے شوہر نے کہا کہ انہیں اپنی بیوی کے شک کرنے کا کوئی ڈر نہیں کیونکہ آج کل کے مرد بہت مہذب ہیں، تو Ramsha فوراً بولیں کہ 'یہ بالکل ابوبکر جیسے ہیں۔' Rabia نے بھی فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور کہا کہ انہیں بھی اپنے شوہر کے بارے میں یہی محسوس ہوتا ہے، کبھی کبھی تو لگتا ہے وہ بھی ایک ابوبکر ہی ہیں۔
Ramsha نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ کبھی کبھی اس بات پر یقین نہیں کر پاتیں کہ انہیں 'الٹیمیٹ گرین فلیگ' مل گیا ہے۔ لگتا ہے، اب ہر بیوی کی wish list پر 'ابوبکر جیسا شوہر' ٹاپ پر ہوگا۔