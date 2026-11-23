ایریانا گرینڈی کا اپنا گانا بکنی ویکس کے دوران سنا گیا
ایریانا گرینڈی نے بتایا کہ انہیں اپنا گانا جس سب سے عجیب جگہ سنا گیا، وہ بکنی ویکس کا لمحہ تھا۔
یہ قصہ انہوں نے اپنی نئی فلم Focker-in-Law کی ہم اداکارہ بینی فیلڈ اسٹین کے ساتھ ایک ویڈیو سیگمنٹ میں سنایا۔ دونوں نے ایک آن کیمرہ آرٹ سیشن اور سوال جواب میں شرکت کی، جس میں وہ ایک دوسرے کی تصویریں بناتی رہیں۔
انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنا گانا سب سے عجیب جگہ کہاں سنا تو گرینڈی نے بغیر کوئی توقف جواب دیا: "ہاں، میں ایک بار بکنی ویکس کروا رہی تھی۔" ان کے مطابق پھر وہی گانا چل پڑا۔
گرینڈی کا کہنا تھا کہ ویکس کرنے والی خاتون کے بارے میں انہیں لگا ہی نہیں تھا کہ وہ انہیں جانتی ہیں۔ ان کے بقول وہ خاتون اپنے کام پر تھیں اور گانا چل پڑا۔
گرینڈی نے خاتون کے ردعمل کو دوبارہ ادا کر کے بھی دکھایا۔ خاتون کی طرف سے انہیں کہا گیا: "اور ویسے، میرے بچوں کو آپ کا شو بہت پسند ہے۔"
ان کا کہنا تھا کہ وہ پورا لمحہ بہت اچھا رہا، انہیں عورتیں اور عورت ہونا بہت پسند ہے اور وہ ایک دوسرے سے جڑنے والی بات تھی۔
Focker-in-Law، Meet the Parents فرنچائز کی نئی فلم ہے، جس میں فوکر اور برنز خاندان پھر ایک ساتھ آتے ہیں۔ یہ 25 نومبر کو سنیماؤں میں ریلیز ہو رہی ہے۔ فلم میں رابرٹ ڈی نیرو کا جیک برنز اور بین اسٹیلر کا گریگ فوکر کا کردار پھر سامنے آتا ہے۔ گرینڈی اس میں اولیویا جونز کا کردار نبھا رہی ہیں، جو گریگ کے اب بڑے ہو چکے بیٹے ہنری فوکر (اسکائلر گیسونڈو) کی منگیتر ہے۔ فیلڈ اسٹین سامنتھا فوکر، یعنی گریگ کی بیٹی کے کردار میں شامل ہوئی ہیں۔
گرینڈی کو چار گریمی نامزدگیاں بھی ملی ہیں، جن میں hate that i made you love me کے لیے سونگ آف دی ایئر کی نامزدگی شامل ہے۔