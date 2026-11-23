نور جہاں کے سو سال: انعام ندیم کی وہ کتاب جو سوانح نہیں، ایک تصویر ہے
برصغیر میں بولتی فلموں کا آغاز 1931 میں فلم عالم آراء سے ہوا، جب ناظرین نے پہلی بار پردے پر اپنے جیسے لوگوں کو گاتے بجاتے دیکھا اور حیران رہ گئے۔
کسے خبر تھی کہ اس فلم کی ریلیز سے صرف پانچ سال پہلے، 1926 میں، لاہور کے نواح میں قصور کے محلے کوٹ مراد خان میں ایک بچی پیدا ہو چکی تھی۔ گھر والوں نے اس کا نام اللہ وسائی رکھا، مگر موسیقی اور فلمی اداکاری کی دنیا میں وہ پہلے نور جہاں کے نام سے راج کرتی رہیں، اور تقسیم کے بعد ”ملکہ ترنم نور جہاں“ کے نام سے۔
اب اسی ملکہ ترنم کی پیدائش کے سو سال مکمل ہونے کے موقع پر، ان کے ایک مداح انعام ندیم نے انگریزی زبان میں لکھی گئی ایک بڑی تصویری کتاب کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انعام ندیم ادبی دنیا میں معروف ادیب اور مترجم کے طور پر جانے جاتے ہیں، مگر اس کتاب میں وہ نور جہاں کے کٹر پرستار کے روپ میں سامنے آتے ہیں، جنہوں نے ان کے چاہنے والوں کو سوانح عمری نہیں، کتابی شکل میں ایک تصویر پیش کی ہے۔
سوانح نہیں، تصویر
نور جہاں پر لکھنا آسان نہیں، کیونکہ ان پر پہلے بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے — کچھ عقیدت میں، کچھ سنسنی میں۔ زیادہ تر کتابیں یا تو فلمی رسالوں کی تراشوں کا مجموعہ ہوتی ہیں یا ذاتی یادوں کا بکھرا ہوا بنڈل۔ مگر انعام ندیم کی یہ نئی انگریزی کتاب اس لیے مختلف اور اہم ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ قاری نور جہاں کے بارے میں نہیں پڑھ رہا، بلکہ ان کی آواز دھیمے سروں میں سن رہا ہے۔
یہ فرق معمولی نہیں۔ سوانح عمری ترتیب سے آگے بڑھتی ہے، جبکہ تصویر کے ذریعے کسی شخصیت کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔
چار زندگیاں، ایک سُر
کتاب بے بی نور جہاں سے شروع ہوتی ہے — وہ بچی جو ماں کے ساتھ پنجاب کے میلوں میں گاتی رہی اور پھر لاہور اور کلکتہ کے اسٹیج پر گائی۔ وہاں سے 1940 کی دہائی میں بمبئی کا سفر، ہیروئن بننے کے خواب کے ساتھ، جہاں وہ بیک وقت اداکارہ بھی تھیں اور گلوکارہ بھی۔ پھر تقسیم کے زخموں کے ساتھ پاکستان آنا، اور لاہور میں خود کو دوبارہ قائم کرنا۔ یہاں وہ پاکستانی فلم کی واحد خواتین آواز بن جاتی ہیں۔ اور پھر وہ دور آتا ہے جب پاکستان میں فلم زوال پذیر ہوتی ہے، موسیقی بدلتی ہے، مگر نور جہاں کی آواز ملی نغموں، جنگی ترانوں، حب الوطنی کے گیتوں اور غزل گائیکی کے ذریعے مزید توانا اور نمایاں ہو جاتی ہے۔
انعام ندیم ان چار زندگیوں کو صرف واقعات سے نہیں جوڑتے، وہ انہیں سُر سے جوڑتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی سب سے مضبوط بات ہے۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ نور جہاں نے پردے کے پیچھے سے گانے کی روایت ایجاد نہیں کی، مگر اسے معنی دیا۔
انعام ندیم بنیادی طور پر معلم، شاعر اور مترجم ہیں، اس لیے ان کی نثر میں وہ روانی ملتی ہے جو موسیقی پر لکھی جانے والی انگریزی کتابوں میں عام طور پر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر خواجہ خورشید انور اور نور جہاں کی جوڑی پر لکھتے ہوئے، خاص طور پر فلم ”ہیر رانجھا“ کا ذکر کرتے ہوئے، وہ صرف تعریف نہیں کرتے بلکہ سمجھاتے ہیں کہ کلاسیکی ذہن کے ایک موسیقار اور مقبول ذہن کی ایک گلوکارہ مل کر کیا تخلیق کر سکتے ہیں۔
تصویریں، کیپشن اور ابواب
کتاب کم یاب سیاہ و سفید تصویروں اور دستاویزات کا مجموعہ ہے، مگر کچھ بھی بھرتی کا محسوس نہیں ہوتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کتاب میں چھپی تصویروں کے کیپشن روایتی انداز میں نہیں لکھے گئے، بلکہ ہر کیپشن میں ایک سُر سا محسوس ہوتا ہے۔ صرف دو جگہ کیپشن تصویر کے مطابق دیا گیا ہے، اور یہی چیز اس کتاب کو اس معاملے میں بھی منفرد بناتی ہے۔
کتاب کل 24 ابواب پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ نور جہاں کے منتخب گیتوں کی فہرست بھی مرتب کی گئی ہے۔ انعام ندیم نے کتاب اپنی ماں کے نام کی ہے، جن کی پہلی محبت موسیقی تھی اور جن کی یاد مصنف کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے۔
نجی زندگی کا دروازہ بند
یہ کتاب کسی لائبریری کے لیے نہیں، بلکہ نور جہاں کے چاہنے والے اور سننے والے کے ذاتی مجموعے کے لیے لکھی گئی ہے۔ ایک بات کی واضح تنبیہ بھی ساتھ ہے: اگر قاری اس کتاب میں نور جہاں کی نجی زندگی، ان کے جھگڑوں، شادیوں اور تنازعات کی تفصیل ڈھونڈنے نکلے تو اسے سخت مایوسی ہوگی۔ انعام ندیم نے جان بوجھ کر یہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ افسانے کے پیچھے کی عورت سامنے ضرور لاتے ہیں — اس کی محنت، اس کا نظم و ضبط، اس کا ضدی پن، اس کی انا، موسیقی سے اس کی وفاداری — مگر اسے تماشا نہیں بناتے۔
ممبئی کی وہ شام
نور جہاں کو ایسی عقیدت پہلے بھی ملی ہے۔ 1982 میں، جب برصغیر میں بولتی فلموں کے 50 سال مکمل ہوئے، ممبئی میں Mortal Men, Immortal Melodies کے نام سے ایک خاص موسیقی پروگرام رکھا گیا، جس میں ممبئی کی فلمی دنیا کی تمام زندہ سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان سے نور جہاں کو ریاست کے قیام کے بعد پہلی بار خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، اور وہ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ شریک ہوئیں۔ اس محفل میں انہوں نے استاد موسیقار نوشاد علی کی زیر نگرانی پورے آرکسٹرا کے ساتھ گایا۔ پروگرام کی میزبان معروف اداکارہ شبانہ اعظمی نے ان کا تعارف ایسے الفاظ میں کرایا جو اب تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح دنیا میں ایک ہی سورج اور ایک ہی چاند ہے، اسی طرح ایک ہی نور جہاں ہیں۔
مصنف کا اپنا جواب
جب انعام ندیم سے اس کتاب کی تحریک پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ انسان کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے کچھ آوازیں پہلی بار کب سنیں، پھر ایک وقت آتا ہے جب احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندگی میں موجود تھیں، اور نور جہاں کی آواز ان کے لیے ایسی ہی آواز ہے۔ برسوں سننے، سوچنے اور جاننے کی اسی خواہش نے آخرکار انہیں یہ کتاب لکھوائی۔
یہ کتاب انگریزی میں لکھی گئی ہے، مگر یہ کسی مغربی قاری کے لیے نہیں، بلکہ اسی سامع کے لیے ہے جو اردو، فلم اور ریڈیو کی ثقافت میں پلا بڑھا ہے۔ سو سال گزر گئے، اور ہم آج بھی ملکہ ترنم کو سن رہے ہیں۔ اب بتائیں: انہیں سو سال کا خراج عقیدت کتاب سے دینا چاہیے، یا ان کا کوئی پرانا گانا دوبارہ آن کر کے؟