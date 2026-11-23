سبا قمر نے کین ڈول کے طور طریقوں کے گن گا دیے
پاکستانی اداکارہ سبا قمر نے سوشل میڈیا انفلوئنسر عدنان ظفر، جنہیں کین ڈول کے نام سے جانا جاتا ہے، کی تعریف میں انسٹاگرام اسٹوریز پر ایک دل سے لکھا گیا نوٹ لگایا ہے۔ وجہ کوئی فلمی ڈرامہ نہیں، بس ان کے طور طریقے اور تحفے دینے کی عادت ہے۔
سبا قمر نے اسٹوریز پر کین ڈول کی طرف سے ملنے والے گفٹ ہیمپر کی تصویر شیئر کی اور لکھا کہ جب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے۔
اداکارہ کے مطابق کین ڈول ہر بار کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کر لاتے ہیں، چاہے وہ چیز کتنی ہی چھوٹی یا کتنی ہی بڑی ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل بات تحفے کی قیمت نہیں، اس کے پیچھے کی کوشش اور خیال ہے۔
اپنے نوٹ میں سبا قمر نے ان کے اچھے طور طریقوں اور اعلیٰ تربیت کی تعریف کی اور انہیں ایک ”کھاندانی انسان“ کہا۔ انہوں نے کین ڈول کو اندر سے بھی اور باہر سے بھی ایک خوبصورت انسان قرار دیا، اور آخر میں شکریہ ادا کیا۔
یہ تعریف اچانک نہیں آئی۔ اس سے پہلے سبا قمر کی انسٹاگرام اسٹوریز میں ایک آنے والے ایونٹ کی جھلک بھی دکھائی دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کین ڈول اور پاکستانی آرٹسٹ عبیر اسد خان کو مدعو کیا تھا تاکہ اس ایونٹ پر بات ہو سکے اور اسے منظم کرنے میں مدد لی جا سکے۔
ان اسٹوریز میں تینوں ہنستے ہوئے اور پلانز پر بات کرتے نظر آئے۔ سبا قمر نے کیپشن میں ”You might be invited“ لکھا اور کین ڈول اور عبیر اسد خان دونوں کا نام لیا۔
فروری 2026 میں بھی کین ڈول سبا قمر کے ساتھ کھڑے نظر آئے تھے۔ جواریہ عباسی کے ریمارکس کے بعد انہوں نے اداکارہ کا دفاع کیا اور اختلافِ رائے کے لیے رواداری اور احترام کی بات کی۔ سبا قمر نے اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔
ہمارے خیال میں یہ پوری بات بڑے تحفوں کی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی ہے — اور سبا قمر نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ انہیں نوٹس کرتی ہیں۔ باقی دوستوں کے لیے مفت مشورہ: اگلی بار ملنے جائیں تو ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائیں، ورنہ کین ڈول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔