طلحہ چہور: کردار میں گم ہونا، اور رتبہ کے ہادی کی کہانی
طلحہ چہور اداکاری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو معاملہ فلسفے کا نہیں، ایک عملی مشق کا لگتا ہے — اداکار اسکرین پر دوسرا انسان کیسے بن جاتا ہے۔ ایک شخص کیسے چلتا ہے، کیسے کھڑا ہوتا ہے، کمرے میں داخل ہوتے وقت خود کو کیسے سنبھالتا ہے۔ یہ ایسی باریک تفصیلات ہیں جنہیں ناظرین شاید شعوری طور پر نوٹ بھی نہیں کرتے، مگر طلحہ کے لیے کردار کو یقین دلاہنے والا بنانے کے لیے یہی چیزیں ضروری ہیں۔
اُن کے بقول چلنے کا انداز درست کرنا اداکاری کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، اور ایک اداکار کا چلنا اور باڈی لینگویج ہر کردار میں مختلف ہونی چاہیے۔
اپنے تازہ کردار کے لیے اُنھوں نے آٹھ کلو وزن بڑھایا، مونچھیں رکھیں جو وہ ایک سال سے رکھے ہوئے ہیں، اور کافی وقت یہ دیکھتے ہوئے گزارا کہ پولیس افسر خود کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ اُن کے لیے یہ معمولی باتیں نہیں — ان کا کہنا ہے کہ اُن کا چہرہ اور جسم اُس کردار کے ہیں جسے وہ ادا کرنے والے ہیں، اور وہ اُس کردار کی امانت میں اُن کے پاس آئے ہیں۔
رتبہ کا ہادی اور اقتدار کا نشہ
ڈرامہ سیریل رتبہ میں طلحہ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (اے ایس پی) ہادی کا کردار کر رہے ہیں۔ ڈرامہ عمیرہ احمد نے لکھا اور حسیب حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے، اور یہ ایک سچی کہانی پر مبنی ہے — طلحہ خود اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اُنہیں سب سے زیادہ دلچسپ یہی لگا۔ ہادی کی کہانی کی بنیاد جس پولیس افسر کے تجربات ہیں، اُس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ اُس افسر کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہوئے طلحہ کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ کئی جگہ اُن کا رونا آ گیا۔
ہادی ایک معمولی، مذہبی گھرانے سے آتا ہے۔ وہ حافظِ قرآن ہے اور ایک امام کا بیٹا ہے، جس نے سول سروس کے لیے سخت محنت سے اہلیت حاصل کی۔ وہ پولیس فورس میں ایسے اصولوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے جو سڑتے نظام سے ٹکرانے لگتے ہیں۔ طلحہ کے نزدیک یہ صرف ایک اے ایس پی کی کہانی نہیں، یہ اقتدار کے نشے کی کہانی ہے۔
کہانی میں سیاسی دباؤ، پیسہ، رشوت اور اخلاقی بدعنوانی سامنے آتی ہے، اور سوال صرف ایک اچھے آدمی اور برے نظام کی ٹکر کا نہیں — یہ بھی کہ خود اُس آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ طلحہ پر اصرار ہے کہ ہادی کی کمزوریاں نظر آنی چاہئیں۔ اُن کے بقول وہ ناظرین کو کوئی پریوں کی کہانی نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ ایک حقیقی انسان دینا چاہتے تھے جو ٹھوکریں کھاتا ہے۔
ان کا ماننا ہے کہ عہدہ تو منتقل ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا مرتبہ آپ کے کردار سے بنتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے پاس دیا گیا اختیار کیسے استعمال کرتا ہے — کیا وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، کیا انصاف کرتا ہے۔ اُن کے مطابق عہدہ ایک امتحان ہے، انعام نہیں۔
رتبہ عمیرہ احمد اور حسیب حسن کے ساتھ طلحہ کا دوسرا پروجیکٹ ہے، اُن کے ڈرامے جنت سے آگے کے بعد۔
رحیم یار خان سے اجوکا تک
طلحہ رحیم یار خان میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ بچپن سے تقریری مقابلوں اور اسکول کے ڈراموں میں حصہ لیتے رہے، لیکن اداکاری ایک سنجیدہ راستہ اُس وقت بنی جب وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی (جی سی یو) لاہور میں پڑھ رہے تھے۔ انھوں نے سیاسیات پڑھی اور داخلہ یونیورسٹی کے ڈرامہ کوٹے کے ذریعے ملا — تقریباً 200 درخواست دہندگان میں سے صرف دو طلبہ کو یہ کوٹہ ملا، اور طلحہ اُن میں شامل تھے۔
جی سی یو کے ڈرامیٹکس کلب میں پہلے سال کے دوران مدیحہ گوہر نے اُنہیں نوٹ کیا۔ مدیحہ اجوکا تھیٹر کی بانی تھیں۔ طلحہ یاد کرتے ہیں کہ وہ اُس وقت کے وائس چانسلر حسن امیر شاہ کے پاس گئیں اور اُن سے کہا کہ اُنہیں یہ لڑکا چاہیے، اور پھر وہ اُنہیں اپنے ساتھ لے گئیں — اُن کے پیشہ ورانہ تھیٹر کے سفر کا آغاز وہیں سے ہوا۔
مدیحہ اُن کی سرپرست اور وہ جسے وہ اپنی "فنی ماں" کہتے ہیں، بن گئیں۔ اُن کی رہنمائی میں طلحہ نے پیشہ ورانہ طور پر کام شروع کیا اور اجوکا کے ساتھ بھارت، امریکہ، ڈنمارک اور دیگر جگہوں کا سفر کیا۔ اُن کے اندازے کے مطابق انھوں نے 400 سے زیادہ تھیٹر پرفارمنس دیں اور ایسے کردار کیے جنہیں ٹیلی ویژن دیکھنے والے شاید ہی اُن سے جوڑ پائیں۔
اُن میں بندہ سنگھ بیراگی شامل ہیں، اور پورنیا، جو ٹیپو سلطان کے دربار سے منسلک ایک تاریخی شخصیت تھی — اس کردار کے لیے طلحہ نے سر منڈوایا اور پونی ٹیل رکھا۔ اس کے علاوہ انھوں نے میکبیتھ میں کام کیا اور ڈاکٹر فاسٹس میں بھی پرفارم کیا۔
تھیٹر اور ٹیلی ویژن
تھیٹر نے اُنہیں ایک ایسی چیز بھی دی جسے بیان کرنا آسان نہیں — وہ اس کے لیے انگریزی لفظ "سبٹلٹی" استعمال کرتے ہیں۔ طلحہ کے مطابق انھوں نے تھیٹر سے بہت کچھ سیکھا، اور سفر اور مختلف لوگوں سے ملنے نے اُنہیں وہ چیزیں سکھائیں جو شاید اُنہیں زندگی میں بہت بعد میں سیکھنے کو ملتیں۔
تھیٹر سے ٹیلی ویژن کی طرف آنے کا تجربہ کیسا رہا؟ طلحہ کے مطابق تھیٹر اور ٹیلی ویژن دو بالکل مختلف میڈیم ہیں۔ تھیٹر میں اداکار کو اپنا پورا جسم استعمال کرنا پڑتا ہے، جبکہ ٹیلی ویژن میں معاملہ اس سے مختلف ہے۔
اُن کی صورت ایسی ہے کہ وہ آسانی سے پاکستانی ٹیلی ویژن کے رومانوی ہیروز کی صف میں جگہ بنا سکتے تھے، مگر اُن کی دلچسپی اس میں زیادہ ہے کہ وہ کسی کردار میں کتنی convincing طریقے سے گم ہو سکتے ہیں، نہ کہ وہ کتنے دلکش لگتے ہیں۔