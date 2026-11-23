سارہ خان اور فیروز خان پہلی بار ایک ساتھ ڈرامے میں نظر آئیں گے
سارہ خان نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹیزر پوسٹر شیئر کیا ہے، جس میں وہ اور فیروز خان ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ یہ پوسٹر ایک نئے ڈرامے کا پہلا اشارہ ہے، اور دونوں اداکار پہلی بار ایک اسکرین پر اکٹھے دکھائی دیں گے۔
ڈرامے کا نام، چینل اور ریلیز کی تاریخ کا اعلان ابھی نہیں ہوا۔ 22 نومبر 2026 کو سامنے آنے والی اس خبر کے بعد مزید تفصیلات ڈرامے کا نام سامنے آنے پر متوقع ہیں۔
پوسٹر شیئر کرنے سے پہلے سارہ خان ایک مارننگ شو میں نظر آئیں اور کہا کہ ان کے پاس کئی بڑے پروجیکٹس لائن میں ہیں، مگر کوئی تفصیل نہیں بتائی۔
سارہ خان کئی کامیاب ٹی وی ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اور فیروز خان بھی پاکستانی ٹیلی ویژن کا جانا پہچانا نام ہیں۔
سوال یہ ہے کہ پہلی بار ایک ساتھ آنے والی یہ جوڑی آپ کو پسند آئے گی یا نہیں؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔