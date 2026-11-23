رجب بٹ کے متنازع تبصرے پر تنقید
یوٹیوبر رجب بٹ، جو اپنے خاندانی ولگ اور مسلسل تنازعات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، حال ہی میں ایک برانڈ کی تشہیر کے لیے منچ پر آئے۔ وہاں خاتون میزبان نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ انہیں ہمیشہ کھیلوں کے مقابلوں میں دیکھتی ہیں۔ اس پر رجب بٹ نے کہا، "Do You Want To See Me At A Club?" میزبان نے فوراً انہیں ٹوک دیا اور کہا کہ انہوں نے پھر سے نامناسب بات کی ہے۔
انٹرنیٹ پر اس ویڈیو پر لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے، کچھ کے مطابق معیار گر گئے ہیں، اور کچھ اسے ان کی اصل شخصیت قرار دے رہے ہیں۔ آپ کو رجب بٹ کا یہ جملہ کیسا لگا؟
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔