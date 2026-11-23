مرینا خان کو Dar-e-Nijaat کی لائنوں پر اعتراض
مرینا خان نے Kya Drama Hai کی تازہ قسط میں Dar-e-Nijaat کے اُن ڈائیلاگز پر بات کی جو اُنہیں ناگوار گزرے۔ شو میں وہ پاکستانی اداکاروں کے کام پر اپنی رائے دے رہی ہیں۔
اعتراض کس بات پر تھا
مرینا خان کے مطابق ایک لائن اس لیے قابلِ اعتراض تھی کہ اُس میں ہر کم عمر لڑکی کو بیوقوف کہہ کر سب کو ایک ہی خانے میں رکھ دیا گیا تھا۔ اُن کا کہنا تھا کہ اگر یہ کہا جاتا کہ اُس عمر کی چند لڑکیاں بھولی ہیں تو بات بن جاتی، لیکن سب کو ایک ہی خانے میں بند کر دینا قابلِ اعتراض تھا۔
اُن کے مطابق محبت خود ناجائز نہیں ہو سکتی۔ چاہے کوئی رشتے کا فیصلہ کرے یا نہ کرے، محبت پھر بھی جائز رہتی ہے۔ Zaryab اور Zamil کے جذبات سچے تھے اور اُن کا رشتہ سنجیدہ تھا۔ Zamil راستہ بھٹک گیا، اور اگر اُسے گمراہ نہ کیا جاتا تو دونوں شادی کر لیتے۔ وہ آج بھی Zaryab سے محبت کرتا ہے، لیکن اُس کے اچانک انتہائی مذہبی ہو جانے کی وجہ سے وہ Zaryab کو گنہگار اور بُری سمجھنے لگا، حالانکہ وہ نہیں تھی۔ مرینا خان کے مطابق یہ مذہب کے نام پر ایک جبری احساسِ گناہ تھا۔
اچھا انسان ہونے کے لیے مذہبی ہونا شرط نہیں
مرینا خان نے یہ بھی کہا کہ اچھا انسان ہونے کے لیے مذہبی ہونا ضروری نہیں۔ جو شخص مذہبی رسومات پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی اچھا انسان ہو سکتا ہے۔
مرینا خان 1980 کی دہائی میں Tanhaiyaan اور Dhoop Kinare جیسے کلاسک PTV ڈراموں سے مشہور ہوئیں۔ ڈائریکشن میں بھی اُن کی تعریف کی جاتی ہے، اور Dastak میں اُن کے ڈائریکشن کو سراہا گیا۔
ایک بات تو ماننی پڑے گی: جب ڈرامے دیکھنے والی کرسی پر 1980 کی دہائی کی مشہور اداکارہ بیٹھی ہو، تو لکھاریوں کی نیند اُڑنا بنتا ہے۔ آپ نے Dar-e-Nijaat میں وہ لائن دیکھی تھی؟