خلیل الرحمٰن قمار: ٹی وی پر گلے ملنا اور بوسے نہیں دکھانے چاہئیں
سینئر اسکرین رائٹر خلیل الرحمٰن قمار نے شازیہ زیشان کے شو «Drive with Shazia Zeeshan» میں آن اسکرین انٹیمیسی پر بات کی اور صاف کہا کہ ٹی وی پر گلے ملنا اور بوسے دکھانے نہیں چاہئیں۔
شو میں ان سے سوال ہوا کہ آج کل لکھاریوں پر سخت تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ڈراموں میں گلے ملنا، بوسے اور قربتیں دکھا رہے ہیں۔ اس پر ان کی کیا رائے ہے؟
جواب میں انہوں نے کہا کہ گلے اور بوسے نہیں ہونے چاہئیں۔ ان کے مطابق اگر ایسا ہو رہا ہے تو اسے ٹی وی پر نہیں دکھایا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے موضوعات ٹی وی پر زیرِ بحث آنے چاہئیں اور معاشرے کا اصل چہرہ پیش ہونا چاہیے، مگر ان کی تصویریں دکھانے کی ضرورت نہیں۔
«میرے پاس تم ہو» کی مثال
انہوں نے اپنے ڈرامے «میرے پاس تم ہو» کا حوالہ دیا، جہاں وہ شیہور کے ساتھ اسلام آباد جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب جانتے تھے کہ ان کے درمیان کیا ہوا، مگر کوئی انٹیمیسی دکھائے بغیر پیغام پہنچا دیا گیا۔ یہ سب بغیر ویژولز، لطیف انداز میں پیش کیا گیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسے سینز بڑی احتیاط سے بنانے پڑتے ہیں تاکہ ناظرین سمجھ جائیں کہ کیا ہوا۔
«درِ نجات» سے موازنہ
ذرائع کے مطابق «درِ نجات» کے ان بولڈ مناظر پر بڑی عوامی تنقید ہو رہی ہے۔
تو صاحب، سوال یہ ہے کہ جب بات بغیر دکھائے بھی سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر اسکرین پر دکھانے کی ضد کس کو ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں لکھ ڈالیں۔