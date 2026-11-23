جوآنا پیج کا اعتراف: گاوین اینڈ سٹیسی کا آڈیشن تقریباً ہاتھ سے نکل گیا تھا
جوآنا پیج نے کہا ہے کہ Gavin and Stacey کے آڈیشن میں کارڈف کا لہجہ نہ بنا پانے کی وجہ سے وہ تقریباً اپنا موقع گنوا بیٹھی تھیں۔ 49 سالہ اداکارہ نے اس کامیڈی سیریز میں سٹیسی کا کردار ادا کیا، جس کے تخلیق کار جیمز کارڈن اور روتھ جونز ہیں۔
انہوں نے یہ بات I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here! میں ساتھیوں کو سنائی۔ ان کے مطابق شروع میں انہوں نے روتھ جونز کے سامنے کچھ سین اپنے اصل لہجے میں پڑھے تھے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کارڈف کے لہجے میں کریں، کیونکہ کردار اسی شہر کا تھا۔ جونز کا ردعمل یہ تھا کہ یہ "awful" لگ رہا ہے اور "just be you"۔
پیج کے مطابق سکرپٹ پڑھتے ہوئے انہیں لگا تھا کہ یہ کردار انہی کا ہے۔ یہ پیشکش انہیں ویسٹ اینڈ کے ایک شو سے ریجیکٹ ہونے کے دو ہفتے بعد ملی۔ وہ اس وقت ایسٹ ڈل وچ میں ایک جوتے کی دکان پر کام کر رہی تھیں اور Dirty Dancing The Musical کا کردار ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ رول مل جاتا تو I never, ever would have done it۔
میتھیو ہورن کے بارے میں، جو سیریز میں گاوین بنے، پیج نے بتایا کہ کیمسٹری ریڈ کے دوران ان کا پہلا تاثر یہ تھا کہ وہ کافی کول ہیں، جبکہ وہ خود کو نیرد سمجھتی ہیں۔
سیریز کے تین سیزن 2007 سے 2009 تک چلے، اس کے بعد کرسمس اسپیشل آئے اور 2024 میں فائنل نشر ہوا۔ پیج کی آپ بیتی Lush میں سوانسی کے قریب ایک چھوٹے گاؤں میں ان کے بچپن، رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹ (Rada) سے گریجویشن اور بڑے بریک سے پہلے کے اسٹیج و اسکرین کام کا ذکر ہے۔ ان کے ٹی وی اور فلم کریڈٹس میں Love Actually، Nativity 2: Danger in the Manger اور Doctor Who شامل ہیں، جہاں انہوں نے The Day of the Doctor میں ملکہ الزبتھ اول کا کردار ادا کیا۔ وہ پریزنٹنگ اور پوڈ کاسٹنگ بھی کرتی ہیں۔
سوال ایک ہی ہے: اگر ڈرٹی ڈانسنگ کا رول مل جاتا تو سٹیسی کون بنتی؟