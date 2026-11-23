درِ نجات: سانیہ سعید نے دُریفشاں سلیم کی اداکاری کو داد دے دی
درِ نجات میں سانیہ سعید نے اپنی ساتھی اداکارہ دُریفشاں سلیم کی اداکاری کو کھلے دل سے داد دی ہے۔ سانیہ کی نظر میں دُریفشاں اپنے کردار میں جو جذباتی گہرائی اور پرہیز لے کر آئی ہیں، وہی اُن کی اداکاری کی اصل طاقت ہے۔
انٹرٹینمنٹ جرنلسٹ حسن چوہدری کے ساتھ ایک انٹرویو میں سانیہ نے دُریفشاں کی پرفارمنس پر بات کی۔ اُن کا کہنا تھا کہ ایسا کردار نبھانا آسان نہیں ہوتا جو ڈپریشن کے دور سے گزر رہا ہو اور جس کے پاس کہنے کو بہت کم ہو۔
سانیہ کے مطابق جب ڈرامے میں دُریفشاں کا کردار زریاب ڈپریشن سے گزر رہا تھا تو اُس کے مکالمے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اداکاری پھر بھی ایسی کہ داد دینے کو جی چاہے۔ سانیہ نے اپنے انداز میں کہا کہ اُن کے پاس کوئی مکالمہ نہیں، مگر وہ کیا ہی زبردست پرفارمنس دیتی ہیں۔
اُنہوں نے یہ بھی سراہا کہ دُریفشاں نے کردار کو کہاں سے کہاں پہنچایا اور کہانی کے ساتھ ساتھ اُس میں جو تبدیلی آ رہی ہے، وہ کیسے سامنے آتی ہے۔ سانیہ کے بقول دُریفشاں اپنے تاثرات اور پرہیز والی اداکاری سے جذبات پہنچاتی ہیں، جس سے ایک مشکل کردار میں گہرائی اور سچائی پیدا ہو جاتی ہے۔
سانیہ سعید خود بھی سراہی جا رہی ہیں
درِ نجات میں سانیہ سعید خوشبخت آپا کا کردار نبھا رہی ہیں، جو ابو بکر کی ماں ہیں۔ ڈرامے کے آغاز سے ہی اُن کی اداکاری کو خوب سراہا جا رہا ہے اور ناظرین اُن کے کردار کے دردناک ماضی کی کہانی کے سامنے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔
اب وہ کہانی سامنے آنے لگی ہے اور سانیہ خود اپنی آواز میں اُس کے کچھ حصے سنا رہی ہیں، جس نے ڈرامے میں ایک اور جذباتی پرت جوڑ دی ہے۔
سانیہ اور دُریفشاں کی پردے پر جوڑی بھی ناظرین میں موضوعِ بحث بنی ہوئی ہے، اور سانیہ کے تازہ الفاظِ تعریف نے ڈرامے کے مداحوں کی خوشی میں اضافہ کر دیا ہے۔ دونوں اداکارائیں اپنی پرفارمنس کی وجہ سے درِ نجات کو پاکستانی ڈرامہ دیکھنے والوں میں چرچے کا موضوع بنائے ہوئے ہیں۔
اب سوال یہ ہے: درِ نجات آپ خوشبخت آپا کے لیے دیکھ رہے ہیں یا زریاب کے لیے؟