عذان سمیع خان کے ڈرامے پر سیمی راحیل کا سخت ردعمل
عذان سمیع خان جیو ٹی وی کے ڈرامے "رسوا تیرے عشق میں" میں نظر آئیں گے۔ ڈرامے کے پہلے ہی ٹیزر میں انہیں ایک خاتون کو جلاتے ہوئے دکھایا گیا، اور یہ سین ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے ہی تنازع بن گیا۔
عوامی ناراضی اور سیمی راحیل کا مطالبہ
ٹیزر عوامی ناراضی کے سبب وائرل ہوا۔ اس کے بعد سینئر اداکارہ سیمی راحیل نے اس پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے پیمرا سے مطالبہ کیا کہ ایسے ڈرامے اور ایسے سین کا نوٹس لیا جائے، کیونکہ معاشرے میں خواتین کے خلاف جرائم پہلے ہی بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مطابق غیرت کے نام پر قتل یہاں عام بات ہے اور مجرموں کو سزا بھی نہیں ملتی۔ ایسے میں اپنی مرضی سے جیون ساتھی چننے والی خاتون کو جلا دکھانا بہت بری بات ہے۔
منفی کردار میں عذان سمیع خان
عذان سمیع خان گلوکار سے اداکار بنے ہیں اور مختلف مرکزی کرداروں میں نظر آ رہے ہیں۔ "میں منٹو نہیں ہوں" میں ان کے منفی کردار کو بہت پسند کیا گیا — فرہاد برا آدمی تھا لیکن لوگ اسے پھر بھی پسند کرتے رہے۔ اب وہ ایک اور منفی کردار میں نظر آئیں گے۔
سوال یہ ہے کہ ٹی وی ڈراموں میں ایسے سین دکھانے کی ضرورت کتنی ہے — آپ کا کیا خیال ہے؟