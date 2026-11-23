عاصم اظہر کی شادی کی افواہیں: 'سنا ہے میری شادی ہوگئی؟' پر ڈاکٹر اعجاز وارث کی تنقید
سوشل میڈیا پر عاصم اظہر کی شادی کی افواہیں گردش میں تھیں، اور اس کی وجہ ان کی وہ تصاویر بنیں جو ایک خاتون کے ساتھ سامنے آئیں، جن میں وہ دلہن کے لباس میں نظر آ رہی تھیں۔ بعد میں گلوکار نے واضح کیا کہ یہ تصاویر ایک شوٹ کی تھیں۔
پھر عاصم کا وہ پوسٹ
افواہوں کے درمیان عاصم اظہر نے انسٹاگرام پر اپنی کئی تصاویر شیئر کیں اور کیپشن میں لکھا: "سنا ہے میری شادی ہوگئی؟" بہت سے مداحوں کو یہ جواب مزاحیہ لگا، مگر سب اس سے متاثر نہیں ہوئے۔
ڈاکٹر اعجاز وارث کی تنقید
ڈاکٹر اعجاز وارث نے عاصم پر تنقید کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں پوچھا کہ وہ اپنی شادی کی افواہوں کو پروموشن کے لیے کب تک استعمال کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا: "کوئی کرواؤ ان کی شادی۔" ان کا الزام یہ بھی تھا کہ عاصم شوٹس کی تصاویر اور ویڈیوز خود لیک کرتے ہیں اور پھر وضاحت دیتے ہیں کہ یہ اصل شادی کی نہیں تھیں۔
عاصم اظہر کی ذاتی زندگی پر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے — اداکارہ ہانیہ عامر کے ساتھ ان کا پرانا رشتہ، اور مروّب علی کے ساتھ منگنی جو ٹوٹ گئی۔
اپنی شادی کی افواہوں پر عاصم نے انسٹاگرام کے ذریعے ہی وضاحت دی، لیکن ڈاکٹر اعجاز وارث کے تازہ ریمارکس پر انہوں نے اب تک کوئی عوامی ردعمل نہیں دیا۔
سوال یہ ہے: اگلی وائرل تصویر کسی شوٹ کی ہوگی یا بارات کی؟