کینیڈا میں عالمی حلقۂ فکر و فن کا قیام، صدر مقام ایڈمنٹن
عالمی حلقۂ فکر و فن نے اپنی ادبی، علمی اور فکری سرگرمیوں کے دائرۂ کار کو وسعت دیتے ہوئے کینیڈا میں اپنی تنظیمی شاخ کے قیام کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ تنظیم کا مرکزی صدر مقام کینیڈا کے شہر ایڈمنٹن میں ہوگا۔
سرپرستی نامور شاعر و ادیب اشفاق حسین کے سپرد کی گئی ہے، جبکہ معروف شاعرہ و ادیبہ ڈاکٹر حنا امبرین طارق چیئرپرسن کی حیثیت سے ذمہ داریاں انجام دیں گی۔ ممتاز ادبی و علمی شخصیت ڈاکٹر طارق عزیز کو صدر عالمی حلقۂ فکر و فن کینیڈا مقرر کیا گیا ہے۔
مبارک باد کا سیلاب
سعودی عرب میں تنظیم کی مرکزی قیادت نے کینیڈا کی نو تشکیل شدہ تنظیم اور نومنتخب عہدیداران کو دلی مبارک باد پیش کی اور اس پیش رفت کو اردو زبان و ادب کے عالمی فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔
پاکستان سے ناظمِ اعلیٰ جاوید اختر جاوید، سعودی عرب سے مرکزی صدر وقار نسیم وامق، صدر جدہ ریجن آفتاب ترابی، وائس چیئرمین عدنان اقبال بٹ، سینئر نائب صدر قاضی محمد اسحاق میمن، ڈپٹی جنرل سیکرٹری کامران حسانی، سیکرٹری ایڈمن طلحہ ظہیر اور عالمی حلقۂ فکر و فن امریکہ کے پیٹرن انچیف نازش ریاض چوہدری نے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ کینیڈا کی نئی تنظیم علمی، ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کرے گی۔
ادبی حلقوں کا خیرمقدم
دنیا بھر کے ادبی حلقوں اور ممتاز علمی و ادبی شخصیات کی جانب سے بھی قیام کا خیرمقدم کیا گیا اور نئی قیادت کے لیے کامیابی کی دعائیں دی گئیں۔
ادبی حلقوں کے مطابق یہ قیام اردو زبان و ادب کے فروغ، اہلِ قلم کے درمیان روابط کے استحکام، تخلیقی مکالمے اور بین الاقوامی ادبی ہم آہنگی کے لیے ایک اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔
عہدوں کی فہرست دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ پوری کابینہ ایڈمنٹن منتقل ہو رہی ہے — اب بس یہ دعا ہے کہ محفلیں بھی اتنی ہی بھری ہوں جتنے تہنیتی پیغامات ہیں۔