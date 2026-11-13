ایپل ٹی وی کی نئی کامیڈی 'شیز فائن' 27 جنوری کو شروع ہو گی
ایپل ٹی وی پر الزبتھ بینکس کی نئی کامیڈی سیریز 27 جنوری کو شروع ہو رہی ہے۔ پہلی دو اقساط بدھ 27 جنوری کو آئیں گی، جبکہ باقی اقساط ہر بدھ آتی رہیں گی، 24 مارچ 2027 تک۔
کہانی ہیڈی کی ہے، جس کی حال ہی میں طلاق ہوئی ہے اور جو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نئی شروعات کرتی ہے۔ معاملات اُس وقت بگڑتے ہیں جب اُسے اپنے والد کی ریٹائرمنٹ کمیونٹی میں چلنے والے معاملات سنبھالنے پڑتے ہیں، اور والد کی گرل فرینڈ کے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایک مشکل اتحاد بنانا پڑتا ہے۔
یہ بینکس کا ایپل کے ساتھ دوسرا پروجیکٹ ہے۔ 2023 میں وہ ایک فلم میں نظر آئی تھیں، جو نوّے کی دہائی کے مشہور کھلونوں بینی بیبیز کے پیچھے کام کرنے والوں کے بارے میں تھی۔
اب ذرا سوچیں: طلاق کے بعد نئی زندگی، بچے، اور اُوپر سے والد کی ریٹائرمنٹ کمیونٹی کا ڈرامہ — کامیڈی کے لیے اس سے بہتر مکس ملنا مشکل ہے۔ تو بتائیں، 27 جنوری کو ریموٹ اُٹھانے سے پہلے ایک بار یہ تو سوچ لیں گے کہ آپ کے اپنے گھر کا ڈرامہ اس شو سے کم ہے یا زیادہ؟