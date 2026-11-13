Artpop کے 13 سال بعد: لیڈی گاگا کے 15 سب سے زیادہ سٹریم ہونے والے گانے
لیڈی گاگا کے تیسرے البم Artpop کو ریلیز ہوئے 13 سال ہو گئے ہیں۔ جس وقت یہ آیا، اسے نہ تنقید کرنے والوں کی سب سے زیادہ محبت ملی تھی اور نہ یہ ان کا سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ لیکن بعد میں گاگا کے مداحوں اور پاپ کے شائقین نے اسے 2010 کی دہائی کے شاہکاروں میں شمار کرنا شروع کر دیا۔
اب Spotify کے ڈیٹا کی مدد سے یہ دیکھا گیا ہے کہ گاگا کے کون سے گانے سب سے زیادہ سٹریم ہوئے۔ فہرست میں ان کے 15 سب سے زیادہ سنے جانے والے گانے شامل ہیں۔
اور گاگا صرف Artpop نہیں ہیں۔ ان کے نام 16 گرامیز اور ایک آسکر بھی ہے، اور وہ اکیسویں صدی کی سب سے بڑی ریکارڈنگ آرٹسٹوں میں گنی جاتی ہیں۔
ایک بات ذہن میں رکھیں: سٹریمنگ کے یہ نمبرز اشاعت کے وقت کے مطابق تھے اور وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔
تو اب فیصلہ آپ کا ہے — Artpop آپ کے لیے بھی دہائی کا شاہکار ہے، یا یہ صرف گاگا کے مداحوں والی محبت ہے؟