عینی جعفری کا دارِ نجات سے سیکھنے والا سبق: محبت کے سوا کوئی راستہ نہیں
دارِ نجات ان دنوں پاکستانیوں کی سب سے بڑی مصروفیت ہے۔ لوگ کہانی کو بھی پسند کر رہے ہیں اور اداکاری کو بھی، اور اس محبت میں ناظرین کے ساتھ کئی celebs بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اب اس فہرست میں ایک اور نام بڑھ گیا ہے: عینی جعفری۔
عینی جعفری کا نام پاکستانی انڈسٹری میں آتے ہی چل گیا تھا۔ میں ہوں شاہد آفریدی، بالو ماہی اور کئی اور پروجیکٹس نے انہیں ناظرین کا پسندیدہ بنا دیا۔
انہوں نے ایک پوڈکاسٹ پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ڈرامے کی فین ہیں، اور ان کے مطابق اس سے سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کو محبت کے سوا کسی اور طریقے سے بدلا ہی نہیں جا سکتا۔ دوسرا کوئی راستہ موجود ہی نہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ ڈرامے میں ابو بکر آہستہ آہستہ زریاب کو بدلتا ہے، لیکن وہ اس پر کچھ تھوپتا نہیں۔ محبت ہی تھی جس کی وجہ سے زریاب نے خود وہ تبدیلیاں کیں۔ اور ان کے خیال میں یہی بات ہر ایک کو اس ڈرامے سے سیکھنی چاہیے۔
دیکھنے والوں کی اکثریت تو ویسے بھی ڈرامے کی کہانی اور اداکاری پر تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے، لیکن جب کوئی اداکار خود کسی ڈرامے کی بات کرے تو معاملہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ عینی کی بات بھی ایسی ہی ہے — یہ اداکاری یا کاسٹنگ کی تعریف نہیں، سیدھی سادی زندگی کی نصیحت ہے۔
تو جو سمجھتے ہیں کہ رشتے طاقت اور زور سے سدھرتے ہیں، وہ ایک بار ڈرامہ دیکھ لیں — یا کم از کم عینی جعفری کی یہ بات سن لیں۔