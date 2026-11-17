عاطف بٹ نے تھائیگر اپرکٹ 2026 میں ٹیکن 8 کا ٹائٹل جیت لیا
پاکستان کے عاطف بٹ نے بنکاک میں تھائیگر اپرکٹ 2026 کا ٹیکن 8 ٹائٹل جیت لیا۔ یہ جیت اتوار کو ملی اور انعامی رقم 2,966 ڈالر رہی۔
بٹ سعودی عرب کی ای اسپورٹس آرگنائزیشن ٹیم فالکنز کی طرف سے کھیلتے ہیں۔
تھائیگر اپرکٹ کا یہ 14واں ایڈیشن تھا، جو تھائی لینڈ کا سب سے پرانا فائٹنگ گیم ٹورنامنٹ ہے۔ مقابلے IMPACT میں ہوئے اور یہ 2026 سیزن کے ٹیکن ورلڈ ٹور ماسٹر کا آخری ایونٹ تھا۔ ٹیکن 8 کے بریکٹ میں دنیا بھر سے کھلاڑی اترے۔
یہ تھائیگر اپرکٹ میں بٹ کی دوسری جیت ہے۔ اس سے پہلے 2023 میں انہوں نے یہاں ٹیکن 7 کا ٹائٹل جیتا تھا، جب وہ پورا ایونٹ ناقابلِ شکست رہے۔ 2026 میں ان کے کھاتے میں CEO کا ٹیکن 8 ٹائٹل بھی آیا، جہاں فائنل میں امریکہ کے JoeCrush کو ہرایا اور 6,920 ڈالر لیے۔
عوامی ذرائع، وکی پیڈیا، یوٹیوب، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی معلومات کے ساتھ۔